”Bol to skvelý človek, galantný kolega, vynikajúci skladateľ, aranžér, spevák, myslím si, že to bol nás hudobný poklad. Tak veľa hitov nemal nikto, nespomínam si, že by niekto iný skomponoval toľko pesničiek, nielen pre seba, ale aj pre nás ďalších. Pre mňa urobil asi 15 pesničiek. Je to strašne smutné, bol to pre mňa šok a stále si to neviem pripustiť, neviem si uvedomiť, že tu nie je,” vyznala sa nám Dubasová krátko po poslednej rozlúčke s Vašom.

Speváčka Beáta Dubasová s Vašom Patejdlom. Zdroj: instagram beataduasova.sk

Ich posledná spolupráca sa navyše udiala iba nedávno. “Bola to pesnička Pierko pravdy, ktorá vyšla na vinylovej platni k môjmu jubileu tohto roku v máji. Spolu s Ľubošom Zemanom pre mňa urobili krásnu vec a ja som šťastná, že som s ním mohla spolupracovať, že mi veril a že mi v živote nesmierne pomohol."

"Naposledy sme spolu nakrúcali reláciu Záhady Tela , ešte to nebolo odvysielané a má to ísť na jeseň. Bol úplne milý, príjemný ako vždy. Nič tomu nenasvedčovalo, že by tu o tri mesiace nemal byť a že sa budeme lúčiť," dodala so smútkom v hlase.

Speváčka Beata Dubasová s manželom, hudobníkom Andrejom Andrašovanom. Zdroj: herminapress.cz

Dubasová o vážnej chorobe kamaráta nevedela. "Netušili sme to, trošku si pamätám, že keď sme mali spoločné koncerty, tak hovoril, že ho bolí chrbát, ale každého bolí chrbát. Nikto to netušil, bolo to tak strašne rýchle a taký šok pre mňa, že v tú sobotu som bola úplne hotová a nevládala som ani dávať vyjadrenia," povedala zdrvená Beáta.

Na pohrebe sme stretli aj lídra Olympicu Petra Jandu, ktorého sme sa opýtali, kedy sa s Vašom stretol poslednýkrát. "Naposledy som ho videl minulý mesiac. Hrali sme v Jihlave a on hral po nás. My sme vyliezli zo šatne a Vašo bol akurát na javisku, no už som sa s ním nekontaktoval. Ale už vtedy sme hovorili, že nevyzerá dobre," prezradil nám.

O Vašovej zákernej chorobe netušil ani líder Olympicu Petr Janda. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Ani hudobník však o jeho skutočnom zdravotnom stave nemal potuchy. "Nevedeli sme to, iba sme si vraveli, že asi sa včera veľmi ´dozdovádel´ alebo čo, ale dobre už nevyzeral."

