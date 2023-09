Boli ste predsedníčkou poroty Slovak Press Photo, mali ste možnosť vidieť snímky slovenských fotografov. Ako ich hodnotíte?

– Ako porota sme si pozreli 1 500 prihlásených fotiek na kvalitnom kalibrovanom monitore – najprv len potichu. Potom sme sa začali baviť o jednotlivých fotografiách a pozreli sme si popisky. Dôležitou súčasťou poroty boli ľudia zo Slovenska, ktorí nám vysvetlili kontext niektorých fotografií. Ako editori sme rozoznali niektoré príbehy okamžite, avšak niekedy sme sa museli porozprávať o kontexte, prečo a ako vznikli niektoré zábery. Potom prišlo prvé hlasovanie, kde sme niektoré fotky posunuli ďalej a iné sme vyradili zo súťaže. Niektoré sme presunuli medzi kategóriami, lebo mali silnejšiu výpovednú hodnotu a jednohlasne sme sa dokázali zhodnúť na poradí víťazných fotiek.

Môžete porovnať tento a predchádzajúce ročníky súťaže?

– Naposledy som tu bola v roku 2018, keď hlavnú cenu vyhrala fotka Tomáša Benedikoviča z občianskeho protestu. V roku 2023 je tiež víťaznou fotkou záber z protestu, ktorý urobila fotografka Dorota Holubová. Pre mňa ako editorku je to pozitívny odkaz. Fotografi si robia svoju prácu, fotia a dokumentujú dôležité spoločenské udalosti, ktoré hýbu svetom. Protest ako taký spolu so slobodou prejavu sú dôležité nástroje demokracie a ľudia ich využívajú na prejavenie svojich práv. V iných krajinách, ako je napríklad Irán, 14- až 16-ročné deti zastrelia, ak sa rozhodnú ísť protestovať, alebo sa dožadujú základných práv demokracie.

Editorka Getty Images Maral Deghati bola predsedkyňou poroty fotografickej súťaže Slovak Press Photo. Ocenila prácu slovenských fotografov. Zdroj: MARTIN DOMOK

Čím vás tohtoročné fotografie zaujali najviac?

– Bola som veľmi pozitívne prekvapená kvalitou fotografií v kategórii „breaking news“. Je čoraz ťažšie pre fotografov dostať sa k témam a do budúcna to vidím ako veľkú výzvu. Mala som možnosť vidieť kvalitné reportáže. Neboli to len pekne naukladané fotky vedľa seba, ale fotografi cez svoje fotky dokázali odkomunikovať príbehy.

Majú naši autori šancu presadiť sa aj vo svete?

– Určite áno. Kvalita slovenskej fotky je na úrovni ostatných krajín, nie je tam rozdiel. Čo sa týka športu, tam som tento rok mala väčšie očakávania, lebo Slovensko je športová krajina. Videla som fotky, ktoré boli pekné, ale čakala som viac športových príbehov. Avšak fotografovať šport je náročné. Všetko sa deje extrémne rýchlo, človek musí vedieť reagovať, musí poznať pravidlá športu, ktorý fotí, a tiež musí poznať hráčov. Aj tak si myslím, že 50 percent výborných športových fotiek je o šťastí.

Mení sa trend a spôsob fotografovania? Ak áno, tak ako?

– Určite áno. Nie je to len kvalita, ktorá sa zlepšuje, ale je to aj iný prístup k zobrazeniu fotopríbehov. A to ma veľmi teší, vidím tam talent, dobrý spôsob, ako ľudia pristupujú k práci – a to sa musí preukázať vo finálnom výsledku. Je celkom zaujímavé sledovať, že na Slovensku máte stále veľmi veľa médií. Ľudia investujú peniaze do médií a to je dobre – je tu priestor na fotografie.

Víťazné práce 11. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo 21. septembra 2022 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zdroj: tasr/Dano Veselský

Ako sa menia fotografické trendy z pohľadu editora?

– Je to obrovská zmena. Vidím to najmä pri témach týkajúcich sa životného prostredia. Nie je to sexi téma na fotenie, človek stretáva vedcov a je to o prírode, ale napriek tomu čoraz viac ľudí poukazuje na ochranu životného prostredia – vidia jeho význam.

Ako je prepojená fotografia s videom?

– Fotografi vďaka svojmu vnímaniu robia skvelé videá. Časy sa menia a dnes to už nie je len o fotke. Preto aj ja nabádam fotografov, aby z terénu poslali vždy aj nejaké krátke video. Je to bonus, ktorý pomáha pri rozpovedaní príbehu. Ak tvoríme obsah pre web a nielen pre print, tam si video miesto vždy nájde. Dnes máme väčšinu divákov na webe, takže musíme rozmýšľať, ako im doručíme informácie. Snažíme sa skombinovať fotky, videá, ale aj zábery z dronov, ktoré divákovi ponúkajú nový pohľad na každodenné správy.

Ak sa mladí chcú venovať profesionálne fotografovaniu, čo by ste im poradili na začiatok?

– Musíte fotiť všetko okolo vás, dokumentujte udalosti vo vašom okolí a nezabúdajte, že fotoaparát je váš najlepší kamarát. Je to vaša terapia.

Príďte si pozrieť víťazné fotografie

Vernisáž fotografickej výstavy nadácie Slovak Press Photo pod názvom - SLOVENSKO 2019. Zdroj: MATEJ KALINA



Výsledky 12. ročníka súťaže Slovak Press Photo vyhlásia 21. septembra. V ten deň od 18. hodiny budú na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vystavené víťazné práce. Môžete sa tam stretnúť a porozprávať aj s ich autormi. Veríme, že budú medzi nimi aj fotografi nášho vydavateľstva, ktorí sa presadili aj v uplynulých ročníkoch súťaže.