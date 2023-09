S legendou českej a slovenskej hudobnej scény sa v stredu 30. augusta prišli naposledy rozlúčiť davy ľudí. Zopár známych tvárí, ktoré viacerí očakávali, však nikto z hostí nevidel. Do strahovskej Baziliky Nanebovzatia Panny Márie napríklad nezavítal líder kapely Team Paľo Habera, ktorý s Patejdlom naspieval množstvo pesničiek a dlhé roky hudobne spolupracovali. Správa o jeho náhlom odchode ho však veľmi zasiahla.

„Ohh... Vašo! Keď som sa dnes zobudil, netušil som, že budem písať toto. V hlave mám úplný chaos! Pred pár týždňami sme sa dohovárali, že ideš urobiť k svojej 70-ke koncert v Lucerne, a že či by som ti tam prišiel zaspievať. Neváhal som ani sekundu a povedal‚ samozrejme! Tak ti chcem teda ešte povedať, že som tvoju prácu vždy obdivoval a že aj ty si bol jedným z dôvodov, prečo som sa stal hudobníkom," napísal emotívne slová Habera v deň jeho smrti na Instagrame.

Iba pár hodín po poslednej rozlúčke s Vašom Patejdlom sa totiž Habera s partnerkou Danielou Peštovou (52) spoločne ukázali na Pražskom hrade, kde sa konalo československé finále prestížnej modelingovej súťaže Elite Model Look. Tam sa zabával v spoločnosti krásnych žien. Viacerým však prišlo zvláštne, prečo sa nebol rozlúčiť s Patejdlom, keď bol v ten deň v Prahe.

Paľo Habera s Danielou Peštovou v deň pohrebu na finále Elite. Zdroj: MATEJ KALINA

Neskôr sa ukázalo, že pohreb nestihol pre dovolenku, z ktorej doletel tesne pred finálovým večerom. „Prišli sme rovno z letiska, a tak som sa nestihol ísť rozlúčiť, ale určite pôjdem aspoň súkromne,“ vysvetlil Habera pre Extra.cz. „Pre mňa to bol dosť blízky človek,“ povzdychol si. Paľo sa tak večer zabával medzi krásnymi ženami – jednou z nich bola aj prvá dáma Českej republiky Eva Pavlová.

Na snímke Boris Filan. Zdroj: Michal Svítok

Z Patejdlových kamarátov sa na rozlúčke neukázal ani dlhoročný textár Elánu Boris Filan. Snažili sme sa s ním skontaktovať, no neúspešne. Posledné zbohom mu neprišla dať ani Vašova niekdajšia študentská láska Marika Gombitová. S Vašom sa lúčila na diaľku, keď rodine poslala obrovský veniec z červených ruží. Jej bolesť bola možno o to väčšia, že sa pred jeho smrťou zrejme nestihli udobriť.

Pred 8 rokmi sa totiž medzi nimi rozpútal vážny spor. V roku 2015 Patejdl písal hudbu k rozprávke „Sedem zhavranených bratov” a ústrednú pesničku nechal naspievať práve Marike. Producenti mali však námietky, že jej hlas pôsobí príliš smutne, a chceli skladbu prespievať. Nastali zmätky a na verejnosť sa dostala nedorobená verzia pesničky a oheň bol na streche! Gombitová prestala s Vašom komunikovať a dokonca ho vyškrtla zo zoznamu hostí koncertu k jej 60-ke.

Marika Gombitová a Vašo Patejdl na archívnom zábere. Zdroj: Archív NMH

Na Patejdla sa „vykašľal” aj Dušan Rapoš, ktorý režíroval Fontánu pre Zuzanu, ktorá sa práve vďaka Vašovým pesničkám stala legendárnou. Rovnako chýbala aj jeho manželka a ústredná postava kultovky Fontány Eva Vejmělková. To, prečo dvojica nedorazila, sa nám zistiť nepodarilo, keďže režisér nám nedvíhal telefón. Je možné, že nefigurovali medzi pozvanými, keďže bazilika má malú kapacitu. Ako sa nám podarilo zistiť, pozvánky prominentným hosťom posielala manželka Miluše.

Na snímke režisér Dušan Rapoš s manželkou, českou herečkou Evou Vejmělkovou. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Posledné zbohom mu neprišiel dať ani textár Kamil Peteraj. „Vaša som mal veľmi rád, je to pre mňa obrovská strata! Na pohrebe som sa nemohol zúčastniť z objektívnych príčin. Nebudem ich konkretizovať. Veľmi ma to mrzelo, že som tam nemohol byť. No niekedy je človek v takej životnej situácii, keď to jednoducho nejde,” vysvetlil nám.

