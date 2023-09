Známa česká herečka Marta Vančurová oslávila 7. septembra 75 rokov. Teraz ju už toľko a tak často nevídať, ale kedysi bola známa a obľúbená. Veď bola talentovaná, nežná a krásna. Hrala s Luďkom Sobotom, s Viktorom Preissom aj s Vlastimilom Harapesom.

Marta Vančurová zamlada. Zdroj: Zuzana Mináčová

Hneď po jednom z prvých filmov - bola to dráma Milenci v roce jedna -kde hrala s Viktorom Preissom (76) mala našliapnuté na svetovú kariéru. Film sa totiž v roku 1974 uchádzal o Oscara pre cudzojazyčný film. A všimli si ju nielen naši filmoví tvorcovia.

„Dostala som cenu na festivale v Karlových Varoch za hlavnú ženskú úlohu. Film jazdil po festvaloch po celom svete a ja s ním, pokiaľ to šlo,“ spomínala herečka na obdobie, ktoré jej mohlo celkom zmeniť život. „Dostala som i ponuku do budúcnosti do Hollywoodu, že by ma zastupovali. Mala som ale potrebu zostať tu – s ľuďmi, ktorých som si vážila. Skôr som dávala prednosť miestnym,“ povedala pre Český rozhlas Dvojku.

Či neľutovala, že odmietla ponuku Hollywoodu, vie iba ona. Oveľa viac ju však zasiahlo súkromné trápenie, ktoré prišlo v roku 2000.

