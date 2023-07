Jožko Kotúček (33) bol hviezdou markizáckej reality šou Svadba na prvý pohľad, kde povedal áno atraktívnej Janke. S ňou mu to však nevyšlo, no dnes je zamilovaný až po uši. Učarovala mu partnerka Jožka. „Ženícha” sme nedávno stretli v spoločnosti, kde sme ho vyspovedali, ako si spomína na šou, čomu sa venuje a aké ponaučenie si zobral z toho, keď v minulosti sedel vo väzení.

Farmár Jožko si hľadal lásku cez šou Svadba na prvý pohľad. Odborníci mu vybrali Janku, ktorá hneď v úvode priznala, že ženích nie je úplne jej typ. Napriek tomu mu dala šancu, no páriku to napokon nevyšlo. Po skončení šou sa veľa o ňom nevedelo, no televízny ženích, ktorý v minulosti sedel aj v base, čo v šou Janku poriadne šokovalo, možno našiel tú pravú. To, že jeho srdce si získala sympatická Jožka, priznal na jeseň 2022. A dvojici to klape dodnes. Párik sa objavil na nedávnom prenose Miss Slovensko.

Jožko bol s rozhodnutia Janky sklamaný. Janka však expertom priznala, že Jožko sa jej nepáčil. Zdroj: tv markíza

„Jožka je moja priateľka, ktorú som stretol krátko po vysielaní šou, za čo som veľmi vďačný. 2. júla bude rok, čo sme spolu. Lajkla mi príbeh, ja som jej na to dal srdiečko a potom slovo dalo slovo! Zavolala ma na koncert do Martina na Kaliho. Tam sme sa dali dokopy. V septembri to bude rok, čo spolu žijeme,” povedal nám Jožko, ktorý spolu s partnerkou vychováva 7-ročnú dcéru. Tú má s exmanželom. A čomu sa venuje od skončenia šou?

„Stále sa venujem poľnohospodárstvu, máme rastlinnú výrobu, pestujeme kukuricu, slnečnicu, pšenicu a repku olejnú. Občas jazdím aj kamiónom, ale na 99 % sa venujem tej rastlinnej výrobe. Snažím sa zarobiť čo najviac, lebo si plánujeme postaviť dom,” priznal nám. Zaujímalo nás, či je v kontakte s „nevestou” Jankou. „Nie sme vôbec v kontakte. Najviac, čo som v kontakte, je fitneska Janka z Popradu, Duško, Karin a s Monikou, čo bola s hokejistom v Anglicku. My štyria sme ostali v kontakte. S Monikou a Jankou sme intenzívne v kontakte, sme ako súrodenci. S ostatnými pomenej,” pokračoval niekdajší ženích.

Do šou ma prihlásili kamaráti

Ľutuje spätne, že bol v spomínanej šou? „Nie, nie, veľa ľudí sa ma to však stále pýta. Priateľku mám vďaka tej šou, aj keď by sme sa nedajbože rozišli, neľutoval by som ani ten čas s ňou. Kedysi som mal ťažké obdobie, bol som aj vo väzení. Potom po 14 rokoch som sa rozišiel s priateľkou, z toho rozchodu mi šibalo, kamaráti sa už nemohli na mňa pozerať, tak ma prihlásili do Svadby na prvý pohľad. Ten rozchod som veľmi zle znášal. Šou svadba mi pomohla, neľutujem to, spoznal som veľa úžasných ľudí. A vďaka tomu som videl aj niečo zo sveta,” netají sa.

S účasťou v televíznej šou prichádza aj popularita. Ako sa s týmto popasoval? „Spoznávajú ma ľudia, je to také milé, keď vás niekto osloví, že pozerali sme na teba v televízii. So zlými komentármi som sa osobne nestretol. Boli hejty na internete, ale to neriešim. Sú to zakomplexovaní ľudia,” hovorí.

Minulosť sa nedá vymazať

Nie je žiadne tajomstvo, že Kotúček si kedysi posedel v chládku, čo odznelo aj v šou. „Vo väzení som bol cca dva roky pred šou. 23. júna 2023 bolo 5 rokov, čo ma zavreli a 20. decembra 2018 ma prepustili. Išlo o majetkovú ekonomickú trestnú činnosť. Boli tam aj krádeže áut. Už to neriešim. Minulosť je minulosť, no nedá sa vymazať. Radšej budem bezdomovec, akoby som sa mal vrátiť do basy. Dnes vediem úplne iný život, šťastný, spokojný, beztrestný. Nie je nič nad to ráno sa zobudiť a večer si pokojne ľahnúť,” dodal Jozef.

