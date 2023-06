Jožko Kotuček (33) bol hviezdou markizáckej reality šou Svadba na prvý pohľad, kde povedal áno atraktívnej Janke. S ňou mu to však nevyšlo, no dnes je zamilovaný až po uši. Učarovala mu partnerka Jožka. S tou sa objavil na finále Miss Slovensko. Je to tá pravá?

Farmár Jožko si hľadal lásku cez šou Svadba na prvý pohľad. Odborníci mu vybrali Janku, ktorá hneď v úvode priznala, že ženích nie je úplne jej typ. Napriek tomu mu dala šancu, no páriku to napokon nevyšlo. Po skončení šou sa veľa o ňom nevedelo, no televízny ženích, ktorý v minulosti sedel aj v base, čo v šou Janku poriadne šokovalo, možno našiel tú pravú. To, že jeho srdce si získala sympatická Jožka, priznal na jeseň 2022. A dvojici to klape dodnes. Párik sa objavil na prenose Miss Slovensko.

„Jožka je moja priateľka, ktorú som stretol krátko po vysielaní šou, za čo som veľmi vďačný. 2. júla bude rok, čo sme spolu. Lajkla mi príbeh, ja som jej na to dal srdiečko a potom slovo dalo slovo! Zavolala ma na koncert do Martina na Kaliho. Tam sme sa dali dokopy. V septembri to bude rok, čo spolu žijeme,” povedal nám Jožko.

Zaľúbenci už skloňujú aj slovo svadba či spoločné dieťa. „Som spokojný. Uvidíme, či bude skôr založenie vlastnej rodiny alebo svadba. Jožka má dcérku s exmanželom. A nie je to len tak mať svadbu, nechcem tam iba pár ľudí. Keď už svadba, tak poriadna,” dodal.



