Kvôli vzťahu s Hanou Gregorovou opustil pred rokmi svoju ženu a dve deti. Ondřej Koptík (37) začal tvoriť pár s o 32 rokov staršou herečkou. Síce sa potom rozišli, no Hana ho vzala na milosť a stále im to klape. Ako však vyzerá jeho ex Pavlína?