Keď Zuzana prijala ponuku účinkovať v Tvojej tvári, nečakala, že v Bratislave ostane tak dlho. Jej prvotné plány boli, že na tréningy a natáčanie bude cestovať hore-dole z Marbelly. No zlá pandemická situácia jej to prekazila. „Pôvodne som sem chcela prísť len na 10 dní, nakoniec tu budem tri mesiace. Keďže situácia je taká, aká je, ostanem tu do konca šou,” prezradila nám na začiatku šou Zuzana. A tak sa aj stalo.

Zuzana Belohorcova v koži Britney Spears Zdroj: instagram / @zuzanabelohorcova

Blondínka si musela na pár mesiacov zvyknúť opäť na život na Slovensku bez milovanej rodiny. Aj keď jej manžel a deti veľmi chýbali a odlúčenie zvládala dosť ťažko, vydržala to. V šou som prešla viacerými divokými premenami a dokonca sa stihla počas behu aj zraniť. Vyvrtla som si členok v Sade Janka Kráľa.

Zuzana si pri behu poranila nohu. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

No keďže nie je žiadnym tajomstvom, že Tvoja tvár sa natáča niekoľko častí dopredu, už je dokončené aj finálové kolo. Blondínka sa tak konečne mohla vrátiť do Španielska. V stredu si zbalila všetky kufre a Bratislave zamávala. Na letisko do Viedne ju v skorých ranných hodinách priviezol šofér. Zuzana bola taká nabalená, akoby tu strávila rok. Bolo na nej vidieť, že sa veľmi teší.

Belohorcová síce odletela späť do Marbelly, no ako sama pred pár dňami priznala, s rodinou sa plánujú už čoskoro presťahovať na Tenerife. „Boli sme sklamaní tou zimou, čo je v Marbelle. Nečakali sme, že budeme musieť byť v čiapkach a šáloch. Pobrežie Andalúzie je nádherné, ale… Povedali sme si, že keďže sme sa ešte úplne neusadili a nič nás tam nedrží, tak prečo nie. Trošku sa však obávam toho ostrova. Nikdy som nechcela bývať na ostrove. Mám z neho taký stiesnený pocit. Manželovi sa tam veľmi páči. Uvidíme, čo to bude,” povedala Belohorcová.