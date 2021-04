Keď Belohorcová prijala ponuku účinkovať v markizáckej šou, nečakala, že v Bratislave bude musieť ostať tak dlho. Jej prvotné plány boli, že na tréningy a natáčanie bude cestovať hore-dole z Marbelly. Zlá pandemická situácia jej to však prekazila. Aj preto je od začiatku šou „uväznená” v hlavnom meste. „Pôvodne som sem chcela prísť len na 10 dní, nakoniec tu budem tri mesiace. Keďže situácia je taká, aká je, ostanem tu do konca šou,” prezradila nám nedávno Zuzana.

Zuzanini rodičia často navštevovali vnúčatá v Amerike. Zdroj: instagram.com/Zuzana Belohorcová

Od televízie však dostala byt v Petržalke, v ktorom si užíva súkromie. „Keďže ma Markíza chcela do projektu, tak mi od ubytovania cez presuny a letenky zabezpečila všetko. Aj keď pôvodný plán bol iný,” pokračovala blondínka. A keďže niektoré vystúpenia dávajú Zuzane poriadne zabrať, v kondícii sa musí udržovať neustále. Aj preto doma cvičí a voľný čas zabíja behaním. A to sa jej pred pár dňami stalo osudným. „Zuzana sa zranila pri behu. Vyvrtla si členok,” dozvedeli sme sa zo zdroja. Belohorcovú sme dokonca zastihli počas cesty do lekárne.

Ako to teraz bude s jej vystúpeniami? Vyjde jej Markíza v ústrety? "Zuzka je obrovská profesionálka. V každom kole predvádza bravúrne výkony, a preto veríme, že táto drobná nepríjemnosť nebude mať žiadny vplyv na kvalitu jej vystúpení,” reagovala PR Markízy Adriana Podobová.

Zuzana Belohorcová sa konečne odhalila. Takto vyzerala ako Britney Spears. Zdroj: tv markíza

Čo na to Zuzana? “Vyvrtla som si členok v sade Janka Kráľa. Bežala som a nevidela som dieru, do ktorej som skočila a už bolo. Dávala som si na to ľad, používala som octanovú masť a dávala som sa dokopy, aby som ďalej mohla pokračovať v šou. Človek niekedy musí zaťať zuby a ísť cez bolesť, s čím ja nemám vôbec problém, pretože som kus zdravej ženskej, ktorá niečo vydrží. Trošku je mi ľúto, že sa mi to stalo pred mega tanečným číslom, ktoré som napokon zvládla, takže som na seba veľmi pyšná,” povedala Belohorcová.