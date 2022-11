Zuzana Belohorcová (46) a Vlasta Hájek (47) pôsobia ako stabilný a zohratý pár. Rodina s deťmi bola veľmi spokojná s bývaním a so životom v Miami. Lenže potom prišiel covid a s ním aj finančné problémy. „Vlasta nechal pre covid veľa peňazí na burze,“ odhalil jeden z viacerých dôvodov krízy priateľov Peter Chlad pre Extra.cz. „Sťahovanie, rozladenie z Marbelly, ktorá nenahradila Floridu,“ pokračoval a konštatoval: „To by slabší pár rozložilo na prvočinitele.“ Rodinke nevyhovovalo ani podnebie, pretože v Marbelle je cez zimu skutočne zima. Aj preto sa pár rozhodol po čase presídliť na Tenerife, kde sa mu už páči. „Pevne verím, že tu to bude Vlastovi so Zuzanou fungovať, pretože keď som ich zažil pred tromi rokmi v Marbelle, bolo mi ich ľúto,“ pokračoval v objasnení situácie Chlad. „Som veľmi rád, že to ako pár a rodina prežili, pretože to na mňa na ten Nový rok pôsobilo, že by sa azda mali aj rozviesť,“ šokoval vážnosťou rodinnej situácie priateľov, no rozprávanie ukončil pozitívne: „Boli nešťastní, trápili sa, nemali sa v ten moment kde poriadne ukotviť. Do Marbelly vkladali veľké nádeje a tá sa im celkom nepodarila. Tenerife im sadlo, chytili sa a firma im šliape.“

Mohlo by vás zaujímať: