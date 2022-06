Nie je žiadnym tajomstvom, že Dara má zväčšené prsia či viackrát upravený nos. Týmito zákrokmi sa speváčka ani nikdy netajila. Pri pohľade na jej najnovšie fotky sa však ozvala jedna jej fanúšička s tým, že je už poriadne zmenená a za to môžu jej napichané pery. ,,Kočka, ale s vylepšenými perami ste iná... Krásne dni," okomentovala jej záber česká fanúšička Jitka. Dara síce nezvykne vždy reagovať na takéto komentáre, no tentokrát Jitke slušne odpovedala.

Fanúšička napísala Dare, že napichané pery ju dosť zmenili. Speváčka ihneď reagovala! Zdroj: Instagram dararolins_vermi

,,Je pár vecí, ktoré som si nechala vylepšiť, ale pery to naozaj nie sú, mám ich a vždy som mala dosť výrazné. Je to kontúrkou a ľahkým premaľovaním, resp. preťažením okraju pusy, kedy dôjde k zväčšeniu. Ale odporúčam to iba na fotku, naživo to vyzerá prinajmenšom zvláštne. Starý dobrý trik mojej make-up artistky," vysvetlila s úsmevom Dara tajomstvo jej plných pier.