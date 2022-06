Americkí rockeri z Red Hot Chili Peppers v nedeľu prvýkrát koncertovali v Bratislave. Legendárna kapela zahrala v rámci LOVESTREAM festivalu a v nedeľu rozhodne prilákala najviac ľudí, a to nielen zo Slovenska, pretože v Rakúsku ani v Česku v rámci tohto turné zastávku nemá. Okrem toho, hrali po dvojročnej pandemickej pauze a aj v najlepšej zostave.

Síce sa roky hovorí, že spevák Anthony Kiedis spieva naživo dosť falošne, táto fáma sa v nedeľu absolútne nepotvrdila. Bol v perfektnej forme a spieval fantasticky! O pár mesiacov bude mať 60, rovnako ako basgitarista Flea, ale na pódiu pôsobili ako nevybúrení mladíci. Hodinu a pol neustále skákali a ako inak, do pol pása vyzlečení. Fanúšikom sa predstavili vo svojej najlepšej zostave - Anthony Kiedis, Michael "Flea" Balzary, Chad Smith a John Frusciante.

Pánkovia z Red Hot Chili Peppers predviedli famóznu šou! Zdroj: LOVESTREAM festival

A tí fanúšikovia, ktorí mali šťastie, mohli niektorých členov dokonca stretnúť len tak prechádzať sa po bratislavských uliciach. Basgitarista Flea pridal do storiek na Instagrame deväť fotografií z bratislavských ulíc a očividne ho najviac zaujali dvere a brány. Kapela neohlásene zavítala aj do dvoch vychýrených bratislavských reštaurácií. Jednu vedie šéfkuchár Lukáš Hesko a pochutili si aj v známom arabskom bistre, ktoré otvoril Palestínčan Hasan Naser spolu so svojou dcérou Khairieh Naserovou.

Ako zistil portál Refresher od Lukáša Heska, prišli bez rezervácie. „Iba sa z ničoho nič objavili a ja som si v tom momente povedal: Pane bože, nemám dosť mäsa a nemám ich kde usadiť.“ Personál vzácnej návšteve napokon našiel stôl na rohu pod balkónom. Ako ďalej Refresher zistil, členovia kapely nechceli celé degustačné menu, ale len štyri chody. Chceli hlavne mäso, minimum sacharidov a bezlaktózové jedlo. Mali ich chlieb, rybu s rebarborou a citrónovou šťavou.