Viacero štátov uzavrelo v Afganistane ambasády a evakuuje občanov i miestnych spolupracovníkov. Medzi nimi aj naše úrady. V stredu doletelo vojenským špeciálom 16 Slovákov spolu s rodinami a 8 afganských spolupracovníkov. V krajine vládnu nepokoj, smútok a strach, čo bude ďalej.

Vyhrotená situácia poriadne chytila za srdce aj filmárku Hrycovú. „Afganka Sahraa Karimi je naša spolužiačka z bratislavskej VŠMU. Po tom, ako jej Taliban zavraždil otca, vo svojich 20 rokoch utiekla z domova, aby na Slovensku požiadala o azyl. Napriek tomu, že tu mohla žiť pokojný a bezpečný život, rozhodla sa vrátiť naspäť do vlasti. Stala sa prvou ženou na čele Afghan Filmu,“ napísala ešte pred týždňom Hrycová na Facebooku. A potom prišlo niečo, čo mnohých prekvapilo.

V Afganistane vládne napätá situácia. Zdroj: Rahmat Gul

Wande sa podarilo cez ukrajinského prezidenta zachrániť z Afganistanu režisérku so slovenským občianstvom Sahru Karimi. Paradoxom však je, že osobne ju predtým nepoznala.

„Zdieľala som list Sahry na sociálnej sieti. Do pol hodiny sa mi ozval Andrij Yermak, môj filmový ukrajinský koproducent, ktorý so mnou spolupracoval na Čiare aj na Slovanoch a aj ja som koprodukovala jeden jeho film. Andrij, okrem záľuby vo filme, momentálne zastáva pozíciu šéfa kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Oznámil mi, že organizuje evakuačný let pre ukrajinských občanov z Kábulu, má na palube miesto a že ak sa viem spojiť so Sahrou a ona sa vie rýchlo zbaliť, tak ju vedia dostať preč z krajiny,“ prezradila Hrycová pre Denník N. Okrem nej má na zozname ešte ďalších ľudí, ktorým chce pomôcť.

„Nikto z nich nechce zostať na Slovensku, ani tu žiadať o azyl. Všetci majú rodiny buď v Kanade, Nemecku, alebo v západnej Európe. Som vo veľmi intenzívnom spojení aj s naším ministerstvom,“ dodala Wanda. Snažili sme sa skontaktovať s Hrycovou aj my, no, žiaľ, do uzávierky novín sa nám to nepodarilo.