Adela Vinczeová (42) už dlho túžila byť mamou. Osud bol však k nej mimoriadne krutý. Ešte v čase, keď tvorila pár s Peťom Modrovským, potratila, a keď sa dala dokopy s Viktorom Vinczem, pokusy otehotnieť boli márne. Následne priznala, že keď im to zhora nie je dopriate, vôbec sa nebránia adopcii. V roku 2020 sa rozhodli, že do toho idú – a po náročnom čakaní sú konečne traja. Moderátorka vysvetlila, že úplne vyhraté ešte nemajú...

Adela a Viktor Vinczeovci mali svadbu v júni 2017. Odvtedy čelili neustálym otázkam, kedy budú mať dieťa. Pre našu najlepšiu moderátorku to bolo o to ťažšie, že v roku 2013 o vytúžené bábätko prišla. „Bol to pre mňa trochu šok, netušila som, že každé druhé tehotenstvo sa končí potratom. Za celú túto skúsenosť som však bola v konečnom dôsledku vďačná aj preto, že som dieťa čakala s partnerom, s ktorým som napokon ani nebola. Chápala som, že sa ma na to ľudia pýtajú, a niekedy som preto bola aj smutná, ešte som k tomu nemala vybudovaný postoj,“ povedala minulý rok pre magazín Evita.

Adela a Viktor Vinczeovci. Zdroj: Foto Instagram/Viktor Vincze

S Viktorom sa jej však otehotnieť stále nedarilo. Mnohí to pripisovali tomu, že na materstvo je už stará – a vtedy Vincze svojou úprimnosťou šokoval celé Slovensko. „Kvalita a počet spermií sa u mňa blížia k hranici neplodnosti,“ priznal verejne. Markizák síce zmenil životosprávu, no vyhliadky na počatie dieťatka u nich stále neboli ideálne. V roku 2020 sa tak rozhodli pre veľký životný krok. Ako sme sa vtedy dozvedeli, dvojica podala žiadosť na Úrad sociálnych vecí a rodiny o adopciu.

„Áno, začali sme chodiť na adopčnú prípravu. Uvidíme, k akým odpovediam prídeme,“ priznal v tom čase Viktor, ktorý sa osvojeniu cudzieho dieťatka s Adelou nebránil, no umelé oplodnenie obaja striktne odmietali. „Umelé oplodnenie sme neskúšali. Brali sme to ako niečo, na čo sa úplne necítime,“ vysvetlil Viktor v máji 2021 v relácii Silná zostava.

Vo februári 2022 však Adela predsa len pripustila, že by napokon bola ochotná podstúpiť umelé oplodnenie, ak by jej manžel Viktor bol za. „Niekedy sa môjho muža kontrolne opýtam, či to má stále v neutrále, či sa mám „hecnúť“ a ísť na umelé oplodnenie. Podstúpim to, ak by to malo byť mimo nášho spoločného zladenia sa,” povedala Vinczeová v relácii Silná zostava, kde diskutovala na tému adopcia.

