Do relácie zavítal s Adelou aj spisovateľ a redaktor Štefan Chrappa, ktorý má doma adoptované rómske dievčatko. Adela, naopak, je ešte len na tzv. čakačke v adopčnom procese. „Sme vo fáze, keď čakáme, že nám zavolajú a my budeme mať možnosť rozhodnúť sa, či do toho vlastne chceme ísť. A to nám určí až ten daný moment, kde očakávame, že nám to v tej Božej dokonalosti príde, či áno alebo nie,“ prezradila v relácii Silná zostava s tým, že keby manžel Viktor Vincze zmenil názor a chcel by podstúpiť umelé oplodnenie, išla by do toho napriek tomu, že to odmieta. Najnovšie však pripustila obavy, či má na to ešte silu.

Adela Vinczeová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXPFnTZLrwu/

„Máš nejaký strach, neistotu okolo adopcie?“ opýtala sa jej ku koncu debaty Ostrihoňová. „Neistotu mám akurát v tom, že si hovorím, že už mám 41 rokov. Či vlastne viem odhadnúť svoje sily. Človek veľmi dlho žije v nejakom návyku. Jasne, že človek sa zmení pri akomkoľvek dieťati, život sa prekonfiguruje. Ale trošku si kladiem otázku, či ma to nepreplieska, či na to mám. To je asi jediná moja otázka. Preto to nechávam v neutrále, aby mi prišiel presne taký signál a pocit, že ‚choď do toho‘. Možno nám obom príde taký pocit, že toto nie je naša cesta,” priznala otvorene Adela. „Dokedy ste ochotní čakať, kým sa vám ozvú?“ položila jej ešte otázku Veronika.

„Ešte nám nevolali. Nejako sa nepripomíname (smiech). Ako to má byť, tak to bude. Keby však mali zavolať, keď budem mať 56 rokov, tak by som im povedala, viete čo, dajte mi vnúča,“ dodala s humorom Vinczeová.

