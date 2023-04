Karel Gott mal dve staršie nemanželské dcéry Dominiku a Luciu. Neskôr mal ďalšie dve dcérky s manželkou Ivanou Gottovou (47). Staršia Charlotte Ella sa narodila ešte pred ich svadbou, mladšia Nelly Sofie už počas manželstva. Keď sa párik sobášil, Ivana bola v 4. mesiaci tehotenstva. Najstaršia Dominika v roku 2020 vyšla von s prekvapivou informáciou, že má aj mladšieho brata. Toho sa tak maestrovi darilo úspešne tajiť po celý čas. Chlapec je ešte v maloletom veku, to znamená, že sa zrejme narodil počas manželstva s Ivanou. Dvojica sa totiž zosobášila pred 15 rokmi, v januári 2008.

„Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou, ktorá sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,“ prezradila Dominika ešte na konci roka 2020 pre portál topky.sk. Mamou údajného jediného syna českej speváckej legendy má byť Gottova niekdajšia láska Alice Kovácsová. Dvojica svoj vzťah tajila neuveriteľných 34 rokov. Alice zverejnila spoločný záber so synčekom na Instagrame v júni 2019 a potom v roku 2020.

No a práve Gottov údajný syn nechýbal na nedávnych hudobných cenách Anděl 2022. Zábery odvysielala markizácka Smotánka. Mladík sa ukázal po boku sestry, hudobníčky Rozálie Havelkovej (26). Ich mamou je Alice Kovácsová, dlhoročná láska maestra. Čo poviete, vidíte tam podobu so slávnym otcom?



Kto je Alice Kovácsová?

Matkou chlapca Huga je podľa Dominiky Gottovej Alice Kovácsová. Vyštudovaná grafička sa so spevákom zoznámila už v roku 1983 a vraj bola 10 rokov jeho láskou. No aj po rozchode mali vraj špeciálny vzťah, ktorý však neskôr jeho manželka Ivana zatrhla.

