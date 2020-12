Pred pár dňami vyšlo na povrch šokujúce tajomstvo, že maestro Karel Gott († 80) mal údajne i syna. Vyše rok po smrti slávneho otca to prezradila jeho najstaršia dcéra Dominika Gottová. Najnovšie sa už aj vie, kto by mal byť mamou jeho malého princa.

Karel Gott mal dve staršie, nemanželské dcéry Dominiku a Luciu. Neskôr mal ďalšie dve dcérky s manželkou Ivanou Gottovou. Prvá sa narodila ešte pred ich svadbou, druhá už počas ich manželstva. Najstaršia Dominika najnovšie tvrdí, že má aj mladšieho brata. Toho sa maestrovi podarilo úspešne utajiť. Chlapček je ešte v malom veku, to znamená, že sa narodil počas manželstva s Ivanou.

Karel Gott s mladšími dcérami, ktoré mal s manželkou Ivanou. Zdroj: Profimedia.sk

„Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,”prezradila Dominika pre portál topky.sk. Mamou údajného jediného syna českej speváckej legendy má byť Gottova niekdajšia láska Alice Kovácsová. Tá zverenila spoločný záber so synčekom na Instagrame v júni 2019. Ak to naozaj bude maestrov syn, zdedil po ňom šarm i veľa krásy. Veď, presvedčte sa sami...