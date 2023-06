O manželoch Lelkesovcoch je roky známe, že kladú dôraz na svoj vzhľad. Obaja holdujú estetickým vylepšeniam, čím sa nikdy netajili. Preto nie je prekvapením, že sme ich pristihli na známej klinike krásy v Pezinku. Kým Juraj zastával rolu psychickej opory, Sisa sa pripravovala na zákrok.

Na snímke je tanečná šou Let’s Dance 2023 kam dorazili aj Sisa Sklovská a Juraj Lelkes. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Nie som tu kvôli masáži, prvýkrát v živote sa chystám na zásah do tváre," priznala nám. Sisa totiž podstúpila plastickú operáciu viečok, na ktorú ju kamarátka prehovárala už roky. „Moje kolegyne a kolegovia túto operáciu absolvujú často už aj v 40-ke. Ja som tu teda poriadne neskoro, vzhľadom na môj vek," smiala sa.

Manželia Sisa a Juraj dôverujú personálu na súkromnej klinike krásy v Pezinku, ktorú často navštevujú. Zdroj: instagram.com/institutestetickejmediciny/

Opernej divy sme sa pýtali na názor na ošiaľ plastických operácii u mladých žien. Jej odpoveď bola rázna: „Priznám sa, tomuto nerozumiem a neuznávam to. Mňa by v živote nenapadlo v mojich 25-tich, 20-tich alebo aj 17-tich, ako sa v poslednom čase stretávam, dávať si plastiku na tvári. Toto je nejaká nová móda, nový trend, nový štýl, ktorý v žiadnom prípade neschvaľujem. Celé to je zlé! Keď ide na plastickú operáciu mladá žena, ktorá je krásna, a chce sa nechať upraviť na úplne inú, tomu nerozumiem."

Rovnako nerozumie ani ženám, ktoré si dávajú zväčšovať pery: „Tie pery! Niektoré dámy by to naozaj nemali preháňať. Mne sa to nepáči, nie je to prirodzené. Ak to má žena spravené s citom a vyzerá to pekne, prečo nie? Ale tie dámy, ktoré majú „káčera", to vôbec nie je estetické. Nepáči sa mi to."

