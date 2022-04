Tak ako to rýchlo prišlo, tak to aj rýchlo odišlo. Aj tak sa dá charakterizovať vzťah exmissky a exriaditeľky súťaže krásy Magdalény Šebestovej (38) a poslanca Juraj Gyimesi (41). Zamilovaná dvojica nedávno prekvapila rozchodom. A vyzerá to tak, že si nebudú vedieť prísť na meno.

To, že Magda Šebestová opäť zahorela láskou, sa prevalilo len na začiatku tohto roka. Brunetka sa zahľadela do poslanca NR SR za OĽaNO Györgya Gyimesiho (41). Spolu stihli absolvovať dovolenku v Dubaji, a zopár lyžovačiek. Svoju lásku prezentovali aj verejne na sociálnych sieťach. Nedávno sa spolu objavili aj na živom prenose tanečnej šou Let's Dance. Krátko na to však prišiel nečakaný rozchod, ktorý viacerých prekvapil.

Na snímke je Magdaléna Šebestová na premiére filmu Betlémske svetlo. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



"Nie, nie, vôbec nie som smutný, som absolútne vo veľkej pohode. Všetko je v najlepšom poriadku, tak ako to má byť," prezradil Juraj pred pár dňami pre Plus JEDEN DEŇ. Existenciu tretej osoby vo vzťahu nepripustil, ale ani nevyvrátil. "Nechám si to pre seba. Poviem k tomu len toľko, že sa mám veľmi dobre," pokračoval. A možno práve tieto jeho slová rozhodili Magdu, ktorá sa rozhodla zareagovať verejne na sociálnej sieti. "Kým iní si vďaka mne robia PR, ja pracujem na sebe! Každý máme na výber…," napísala Šebestová v piatok na svojom Instagrame. Bývalá misska takto s najväčšou pravdepodobnosťou reagovala na vyjadrenia jej ex Gymesyiho na ich rozchod.

