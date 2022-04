Hrom z čistého neba, aj tak komentovali niektorí, keď sa prevalilo na verejnosť, že bývalá misska a politik tvoria pár. Do nôty si padli a skamarátili sa aj ich deti: Zente-György (7) a Ninka (6). Všetko bolo krásne a idylické. Po období skrývania a tajenia lásky prišli dni, keď ich bolo takmer nemožné vidieť osamote.

Svadobné zvony

Všetci tí, ktorí ich šťastiu priali, čakali, že čoskoro prídu minimálne zásnuby, ak nie rovno hlahol svadobných zvonov... Nič z toho sa však nekonalo. Láske je koniec. Čičarovčan s uhrančivým pohľadom exkluzívne Plus JEDEN DEŇ prezradil, že reči o ich rozchode sú pravdivé. "Nie som zástancom toho, aby som prepieral špinavú bielizeň na verejnosti, hlavne kvôli Magde. Napriek tomu, že sme sa rozišli, prajem jej všetko dobré," povedal Gyimesi.

Všetci sú v pohode

Zaujímalo nás, či nie je z rozchodu smutný, keďže po zamilovanosti niet ani stopy. "Nie, nie, vôbec nie som smutný, som absolútne vo veľkej pohode. Všetko je v najlepšom poriadku, tak ako to má byť," povedal s úsmevom. Bolo známe, že poslanec dlho neotáľal a predstavil exmissku aj svojmu synovi. Ak si niekto myslí, že poslancov syn prijal informáciu o rozchode otca dramaticky, mýli sa. "Chlapec vie o našom rozchode, keďže máme veľmi otvorený vzťah. Neberiem ho ako decko, bavím sa s ním ako s chlapom. Je informovaný a so všetkým uzrozumený. Rovnako ako ja, aj on je v pohode," poznamenal evidentne pokojný politik. Existenciu tretej osoby vo vzťahu nepripustil, ale ani nevyvrátil. "Nechám si to pre seba. Poviem k tomu len toľko, že sa mám veľmi dobre."

Káva i obed

Na domnienky o tom, či jeho spokojnosť a pohodička nevyplývajú práve z novej lásky, zareagoval smiechom. Tvrdil len, že sa rozišli priateľsky a stretko pri kávičke alebo obede nevylúčil. "Je to možné, keďže sme sa rozišli s Maggie priateľsky a nehnevám sa na ňu." Koniec vzťahu Gyimesiho so Šebestovou prešli mlčky aj jeho rodičia. "Som už dosť veľký na to, aby mi rodičia komentovali akýmkoľvek spôsobom moje vzťahy," uzavrel politik.

Kto koho opustil?

Oslovili sme aj jeho bývalú lásku Magdalénu Šebestovú. Najprv jej nebolo do reči. Poznamenala, že by sa veľmi nerada vyjadrovala k danej záležitosti. Keď sme spomenuli odpovede poslanca, ktoré nám exkluzívne poskytol, exmisska sa predsa len rozhovorila. "Ja som sa rozišla s Ďurim, mala som na to vážny dôvod, ale všetko je medzi nami v poriadku, nezanevreli sme na seba. Nie som na neho nahnevaná a sme úplne v pohode. Mám naozaj málokedy zlý vzťah s ľuďmi, radšej riešim veci kamarátskou cestou," tvrdí kráska.

Nie je veštica

Ani ona nevylúčila ich občasné stretnutie. Na otázku, či existuje šanca, že by sa v budúcnosti ešte mohli k sebe vrátiť nevedela odpovedať. "Netuším, čo prinesie najbližšie obdobie. Nemám sklenenú guľu, ktorá by mi to prezradila, a naozaj nerada teoretizujem v zmysle, čo by bolo, keby...!" O tom, či jej dcéra Ninka vie o tom, čo sa stalo, rovnako ako malý Gyimesi, Šebestová nemala chuť hovoriť. "Nechcem do tejto záležitosti zaťahovať dieťa," zdôraznila tmavovláska.

