Aneta Parišková (47) nedávno všetkých prekvapila tým, že sa odsťahovala do Ameriky, kde pracovne pôsobí jej manžel Miroslav. Aktuálne sa pochválila, ako si tam žije a prečo sa tak rozhodla.

Parišková má za sebou najhorší rok života, keď jej na jar 2020 diagnostikovali rakovinu. Nastal boj o život a keď sa vyliečila, rozhodla sa pre zásadný krok. Presťahovala sa na Floridu.

Aneta Parišková Zdroj: Emil Vaško

„Nebyť mojej rakoviny a COVID-19, zrejme by sme teraz neboli aj s chlapcami na Floride. Ocitli sme sa však v situácii, keď sa dočasný odchod do USA ukázal ako najlepšie riešenie. Teším sa, že tu chlapci chodia do školy a konečne intenzívne športujú,” pochválila sa Parišková, ktorá pôsobí konečne šťastne a spokojne.

