To, že sa Tomášovi napokon nepodarilo nájsť lásku, je známe už azda každému priaznivcovi šou Ruža pre nevestu. S okatou Petranou mu to nevyšlo a dvojica sa rozhodla, že im bude lepšie bez seba. I keď to pre Petranu bolo neľahké rozhodnutie, rozchod vôbec neľutuje. "Za mňa môžem povedať, že určite to veľmi bolelo, ale sama som vedela, že je to niečo, čo sa muselo stať a niečo, čo sa v tom momente aj malo udiať. Tým pádom, aj keď to bolelo, tak vždy ma udržiavalo v poriadku to, že ja som sa tak rozhodla a je to správne rozhodnutie - odísť rozdielnymi cestami. Prenášam sa cez to v poriadku. Niekedy, keď vidím tie krásny klipy, z toho čo sme prežívali, tak samozrejme sa mi zacnie a je mi to ľúto, ale stále verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie," priznala nám na spomínanej predpremiére minisérie z dielne Voyo.

Krásna rozprávka s Tomášom je už minulosťou. Zdroj: TV Markíza

Iba deň po oznámení ich definitívneho odlúčenia prijala pozvanie do pikantnej relácie K-FUN na rádiu VIVA, kde sa rozhovorila nielen o detailoch orálneho sexu, ale aj o tom, akým bol aktuálne najznámejší ženích milencom.

Začala zľahka a priznala, že je rada za všetok čas, ktorý spolu prežili. Moderátori sa už typicky opýtali na prvý orálny sex. "To bolo v 17 - ich. On mal frajerku, s ktorou sa rozišiel v podstate kvôli mne, ale potom sme neboli nejak oficiálni, a tak som si povedala, že ja s ním budem mať sex až vtedy, keď to tak bude. Potom sme boli na jednom dome a intoxikácia tam prebehla, tak akože aj toto sa stalo. No bolo to len ten jeden jedinýkrát a potom dva roky nič." Ukázal jej niekto, ako na to? "Moja najlepšia kamarátka mi to v podstate vysvetľovala na uhorke. Hovorila, že ´musíš zobrať ruku, teraz to dáš do úst, ale popritom tam máš tú ruku´. Ale potom, keď prišlo k tej reálnej veci, tak som zistila, že nie všetci to tam majú také vlhké, ako tá uhorka, tak prišla improvizácia," posťažovala sa. Priznala tiež, že nebola spokojná ani "s veľkosťou".

Iba deň po oznámení rozchodu prijala pozvanie do pikantnej relácie rádia VIVA, K-FUN. Zdroj: Instagram/kfun_sk

Pri počte sexuálnych partnerov povedala, že ich mala presne troch, spomínaný "orál" vyskúšala iba raz a k úplnej spokojnosti ju priviedol len jeden z nich.

"Priznám sa, z tých troch, len jeden ho mal taký, že som bola spokojná." Prirodzene, padla reč aj na Tomáša a zhodnotenie sexu s ním. Aký bol? "Ale však, čo budeme, dobrý. Tak, akože je to môj ex hej, človek by najradšej hejtil tieto schopnosti, ale musím povedať, že bol šikovný. Ak nejaké nevesty, čo boli so mnou v šou, chcú skúsiť šťastie, tak odporúčam." Chceli tiež vedieť, čo ju dokáže vydráždiť najviac. "No určite to je bozkávanie. Veľmi rada sa bozkávam, to ma väčšinou tak naštartuje a potom už to iba ide ďalej."

Petrana priznala, že aj keď má OnlyFans, v skutočnosti je veľká hanblivka. Zdroj: Instagram @petranagala

Najviac však prekvapila informáciami v závere relácie, keď prezradila, že rovnako, ako sa jej páčia muži, nepohrdne ani ženami. "Keď som pozerala Eurovíziu a videla som Conchitu Wurst, vtedy som si uvedomila, že wau, tak ja nie som asi iba na mužov. Pretože ona je drag queen , takže keď je to Conchita, tak je to ona a keď je mimo outfitu, tak je to on. Niekto, kto vyzerá ako žena, ale má stále mužské črty a bradu a je tak sexi. Pri otázke, či mala sex aj so ženou, bez váhania odpovedala kladne.