Láske Tomáša a Petrany definitívne odzvonilo. Kto by si však myslel, že kráska s nádhernými modrými očami už týždne plače do vankúša, je na omyle! Zažiarila na slávnostnej premiéry a takto sa vyjadrila na adresu svojho ex.

Dohady ľudí sa potvrdili a krásna rozprávka Tomáša a Petrany mala bleskovo rýchly koniec. Všetci neprajníci, ale aj bývalé nevesty, môžu cítiť pocity zadosťučinenia, že mali pravdu a Tomáša pred nevyspytateľnou kráskou varovali. Vzťah ukončili po spoločných 5 mesiacoch a obaja sa stihli k rozchodu aj oficiálne vyjadriť.

Tomášove priority boli iné ako moje a čím dlhšie sme boli spolu, tým viac sa to prejavovalo. Prekážkou vo vzťahu bola aj diaľka a cestovanie. Tomáš priznal, že na Slovensko neplánuje chodiť tak často ako predpokladal, a ja, najmä pre štúdium, nemám kapacitu toľko cestovať. Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za náš čas spolu vďačná,” vysvetlila Petrana. Začiatky spoznávania v našom vzťahu však boli pre vysielanie šou v TV obmedzené, nakoľko sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni či už povahovo alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života, ktorý napriek pokusom spojiť ho do jedného, nevyšiel,” reagoval Tomáš.



Ich zamilovaná rozprávka netrvala dlho. Zdroj: instagram/petrana

My sme Petranu stretli presne v deň ohlásenia rozchodu na slávnostnej premiére minisérie Vedma z produkcie Voyo, na ktorej žiarila v sexi zlatých šatách. Potvrdila nám, že ich prvotné vyjadrenie bolo založené na čistej pravde. "Myslím si, že netreba nikdy klamať a treba dávať von iba úprimné informácie a bol to skutočný dôvod nášho rozchodu. Čo sa týka viacerých detailov, tak to určite príde odo mňa aj od Tomáša eventuálne, ale zatiaľ taký prvotný ´statement´ (pozn. redakcie: vyhlásenie) nášho rozchodu, tak to vystihol perfektne ten, ktorý sme dnes dali von."

Preniesla sa už cez rozchod? "Za mňa môžem povedať, že určite to veľmi bolelo, ale sama som vedela, že je to niečo, čo sa muselo stať a niečo, čo sa v tom momente aj malo udiať. Tým pádom, aj keď to bolelo, tak vždy ma udržiavalo v poriadku to, že ja som sa tak rozhodla a je to správne rozhodnutie - odísť rozdielnymi cestami. Prenášam sa cez to v poriadku. Niekedy, keď vidím tie krásny klipy, z toho čo sme prežívali, tak samozrejme sa mi zacnie a je mi to ľúto, ale stále verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie," priznala nám.

Tomáš ju vzal do "svojho sveta", ktorého sa stala súčasťou len na krátky čas. Zdroj: TV Markíza

Ostali vôbec v nejakom kontakte? "Občasne sme v takom priateľskom kontakte, nie že by sme si písali každý deň, ja som zástancom toho, že keď sa s niekým človek rozíde, tak zostať s ním v každodennom kontakte je len na zle. Ale napríklad, keď som sa ho občas spýtala, že či je v poriadku uverejniť nejakú fotku, tak vždy je to v poriadku a aj on sa ma pýtal niečo ohľadom Instagramu. Takže vlastne iba také priateľské konverzácie." Myslí si, že si ešte môžu dať druhú šancu? "Momentálne som tomu dvere určite zavrela. Ktovie, čo bude o rok, dva, tri, možno niekedy sa naše cesty zasa stretnú, ale momentálne, aká je situácia a ako na tom obaja sme, tak si myslím, že tomu sú dvere zavreté," ukončila rozhodne.