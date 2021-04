Oliver Andrásy svoje tri malé vnučky nadovšetko zbožňuje. No keďže jeho najmladšia Izabelka je ešte bábätko, na veľkonočnej oblievačke sa nezúčastnila. Zato jeho dve staršie áno a poriadne si to užili.

Marcela Laiferová s Jozefom Oklamčákom a Oliverom Andrassym. Zdroj: archív

Markizácka Smotánka v sobotu odvysielala príspevok, ako to prebiehalo u známeho humoristu a scenáristu počas uplynulých sviatkov. Okrem vtipnej domácej šibačky, keď malé princezné naháňal v obývačke okolo gauča s korbáčom v ruke, sa divákom naskytol pohľad, ako to vyzerá u neho doma. Už v minulosti priznal, že sa má ako prasa v žite. A je to realita. Obrovský historický obraz v jedálni, krásny honosný nábytok, sedacia súprava, osvetlenie či kozub. Už na prvý pohľad vidieť, že Andrásyovci majú bývanie štýlovo zariadené.

