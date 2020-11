Ako to už býva zvykom, v markizáckej Smotánke sa venovali aj staršej spoločenskej akcii, ktorá sa konala ešte v lete. Na nej nechýbali viaceré známe tváre vrátane Olivera Andrásyho. Ten dostal otázku, ako sa má. „Nechcem teda naštvať Slovač, ale naozaj musím povedať, že sa mám ako prasa v žite,“zahlásil Andrásy, ktorý týmto výrokom určite naštval mnoho Slovákov.

Oliver Andrásy už má vybraté miesto posledného odpočinku. Zdroj: archív

Odkedy totiž na celom svete zúri pandémia koronavírusu, zatvorili sa mnohé prevádzky, veľa ľudí prišlo o prácu i zárobky a niektorí doslova žijú z úst do úst. No Oliverovi to zjavne neprekáža a nemá problém na plné ústa vyhlásiť a ešte aj pred kamerami, že mu je viac ako dobre. Humorista to ešte zaklincoval tým, že počas prvej vlny pandémie si urobil novú hrobku. Zrekonštruoval totiž hrob na cintoríne v Slávičom údolí, kde sú pochovaní jeho predkovia. „Už sa neviem dočkať. Berme to všetko s úsmevom, nas nedogoňat,“dodal Oliver, ktorý sa snažil odľahčiť situáciu.