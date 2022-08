Hana Zagorová bola naposledy hospitalizovaná v júni tohto roku, kedy doma za prítomnosti manžela Štefana Margitu (66) opakovane upadla do bezvedomia. Z nemocnice potom po niekoľkých dňoch odchádzala na invalidnom vozíku. To bolo naposledy, kedy bola Hana Zagorová videná na verejnosti. Začiatkom augusta ešte oslávila s manželom jeho narodeniny a podľa jeho slov to vyzeralo, že je speváčke už lepšie. „Už si vybrala niekoľko pesničiek a chystá nové CD,“ tvrdil Blesku operný spevák. „Už v októbri chce Hanička nakrúcať v štúdiu,“ prezradil Štefan Hankine plány pre tento rok, ktoré si však už, žiaľ, nesplní.



Štefan Margita a Hana Zagorová počas Covidu. Zdroj: Blesk/Marek Pátek

Zagorovej vážne zdravotné problémy odštartoval ťažký covid v roku 2020 a už vtedy bola s vysokými horúčkami hospitalizovaná v nemocnici. Vírus speváčke skomplikovalo jej ochorenie krvi, s ktorou bojovala od mladosti. „Názov mojej choroby znie paroxysmálna hemoglobinuria – znamená to, že sa rodia nekvalitné červené krvinky, ktoré skorej odumierajú,“ prezradila vo svojej životopisnej knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová .

Hana Zagorová Zdroj: Instagram Hana Zagorová

Jedna z najznámejších českých populárnych speváčok naspievala takmer 900 piesní a získala deväť Zlatých slávikov, a to v rokoch 1977 až 1985. Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 na Ostravsku, kde aj vyrastala. Jej otec Jozef bol stavebným inžinierom, mama Edeltruda učiteľkou. Hanička Písnička, ako speváčku prezývali, na seba prvýkrát upozornila v roku 1963 na ostravskej súťaži Hľadáme nové talenty, kde ju sprevádzal orchester Gustava Broma.

V rokoch 1964 až 1968 študovala a následne absolvovala herectvo na brnenskom JAMU. V roku 1968 vydala svoj prvý singel Prý jsem zhýralá. Koncom 60. rokov sa začala častejšie objavovať na televíznej obrazovke. Účinkovala so skupinou Flamingo a nakrúcala v ostravskom rozhlase. Hana účinkovala v súbore Sodoma-Gomora. Začala spolupracovať s orchestrom Václava Zahradníka, s ktorým natočila svojú prvú platňu Bludička (1970), na ktorej fanúšikovia našli jeden z jej najväčších hitov Bludička Julie (1969). Od roku 1969 účinkovala v pražskom divadle Apollo.



Neskôr sa presunula do Prahy, kde začala nahrávať s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu a z tejto spolupráce vznikli také hity ako Tisíc nových jmen, Já jsem tvá neznámá, Náš dům zní smíchem alebo balada On je někdo. V rokoch 1972 a 1974 hosťovala v Divadle Semafor v Suchécho parodickom predstavení Kytice, kde vystupovala v úlohe Bludičky. Jej popularita rástla, čo sa odrazilo aj na jej umiestnení v ankete Slávik, kde získala bronzovú sošku. Nasledoval strieborný a od roku 1977 (do roku 1985) získala deväťkrát po sebe Zlatého Slávika.

Po rozvode prvého manželstva s tanečníkom Vlastimilom Harapesom sa v roku 1992 stala manželkou slovenského tenoristu Štefana Margitu. S ním v tom čase nahrala albumy Ave (1994) a Ave 2. (1996). V rokoch 1993 - 1998 mala vlastnú televíznu reláciu Když nemůžu spát. Zo zábavného programu, ktorý pripravovala speváčka spolu s manželom Štefanom Margitom, vzišlo CD a DVD Hogo Fogo (2011).

