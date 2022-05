„Neviem, ako by to dopadlo, keby som nebol doma,“ povzdychol si s plačom Margita, ktorého manželka trpí zdravotnými problémami už skoro rok. Prvýkrát totiž skolabovala a upadla do bezvedomia v septembri 2021. „Teraz v sobotu to bolo úplne rovnaké! Ráno som Hanke ešte urobil raňajky, priala si kakao," prezradil Margita pre blesk.cz. Stalo sa tak iba deň po tom, ako sa v médiách objavili informácie o tom, že manželia majú prechádzať krízou.

Štefan Margita a Hana Zagorová Zdroj: Archív NM

"Potom jej niekoľkokrát po sebe prišlo zle a radšej si išla ľahnúť,“ popisuje zdrvený Štefan. Keď sa potom ale Hanka snažila vstať z postele, začala padať a odpadla. „Musím poďakovať záchranárom, boli u nás za dve minúty,“ hovorí spevák. Sanitka okamžite odviezla Hanu do Ústavu hematológie a krvnej transfúzie na Karlovo námestie v Prahe, kde sa už roky lieči s poruchou krvotvorby a posledné mesiace tam pravidelne dochádzala na transfúzie. „Hanka skolabovala, pretože jej zo sekundy na sekundu odišli z tela minerály. Ubudol jej draslík, krvné doštičky, jednoducho všetko...“ pokračoval operný spevák, ktorý je pri svojej Hanke v nemocnici takmer stále.

„Našťastie jej už minerály doplnili a Hanka je stabilizovaná. Je mi to ale tak strašne ľúto! Už sa zotavovala, pospevovala si, dokonca sa pustila do nového albumu ... som tak zúfalý! Je toho na ňu, chúďatko v poslednej dobe naozaj už trochu dosť,“ komentuje Štefan, ktorý má vrúcne prianie. „6. júna to bude presne 30 rokov, čo sme sa s Hankou brali. A tak veľmi si prajem, aby som ju mal v ten deň už doma! Snáď to Pán Boh zariadi...“ modlí sa Margita. „Našťastie už so mnou komunikuje, to považujem za dobré znamenie," dodal.

Chcela kašu

Štefan Margita chodí za Haničkou do nemocnice dvakrát denne. „Hanka ma poprosila o nutridrink, ovsenú kašu a syr Cottage,“ prezradil českému Blesku.