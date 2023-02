Nora Kabrheľová to opäť skúšala v šou Bez servítky. V marci minulého roka so svojím menu nepochodila, keď ju za jedlo ostatní súťažiaci skritizovali. Ako dopadla tentoraz?

Nora divákov do svojho súkromia opäť nevpustila. Hostí privítala v prenajatom apartmáne v Dunajskej Lužnej, pretože, ako prezradila, žije opäť v Košiciach. V prenajatom byte varila aj minulý rok v marci. Nore pri varení aj tentoraz asistovala milovaná sučka Šarika. Už od začiatku súperov pripravovala na to, že sama nevie, ako dopadne jej pohostenie. Rozhodla sa očariť kuracím vývarom, palacinkami a plneným karfiolom, ktorý videla na Instagrame. Počas varenia však zistila, že výsledok bude iný ako na sociálnej sieti.

Nora Kabrheľová - tešila sa z víťastva v Bez servítke. Zdroj: TV JOJ

Súperi ju však obodovali veľmi dobre a stala sa víťazkou celého týždňa. „Keby som vyhrala tú tisícku, rozbila by som ju na totálku,“ smiala sa Nora. „Rozmýšľala som nad tým, že by som sa podelila, ale teraz, keď mám väčšiu šancu, tak som to zahodila,“ začala sa rehotať. Keď zaznelo jej meno, úprimne sa potešila. „Kúpim niečo aj Šarike. A hneď je tisícka preč, lebo nebudem kupovať lacné veci. Ja som asi v živote niečo vyhrala. Dojalo ma to,“ dodala.