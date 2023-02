Nora si so svojimi kolegami zo súťaže veľmi rozumela, s nikým sa nehádala a celý týždeň si mimoriadne pochvaľovala. Počas večerov panovala priateľská atmosféra, a to až natoľko, že Nora občas poodhalila aj svoje súkromie. Keď prišla reč na najmladšiu účastníčku Dianu, ktorej prešľapy v kuchyni odpustili najmä kvôli jej veku, Nora priznala: "To si nevidela mňa v 18-ich, ako som varila. Zaujímalo ma iba to, kde sú koncerty a kde si vypijeme pivo." Následne sa na obraze objavila jej fotka "z mládí", keď mala sladkých 18. Nora bola poriadna kočka! A postavičku mala skutočne ako modelka. Schválne, spoznali by ste ju? Ako si poradí v kuchyni a čo svojim hosťom uvarí tentoraz, uvidíte už dnes na Joj-ke.

Nora sa v relácii Bez servítky znova objavila po relatívne krátkom čase. Naposledy mala konflikt so spevákom Davidom Keyom. Zdroj: tv joj