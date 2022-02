Mladý, len 17-ročný talent Juraj Slafkovský, strelil na olympiáde v Pekingu sedem gólov v siedmich zápasoch. Z celého hviezdneho tímu sa práve on stal najväčším miláčikom národa. A to nielen preto, čo všetko dokazuje na ľade, ale aj vďaka jeho povahe, zmyslu pre humor a pokore. Čo o ňom prezradil otec a čo z neho vytiahol Sajfa?

Len sedemnásťročný útočník po víťaznom zápase o tretie miesto proti Švédsku (4:0) so slzami v očiach priznal: "Keď chcete získať medailu, musíte vyhrať posledný zápas na turnaji. Budem si to pamätať do konca života." Historicky úspech našich hokejistov na olympiáde si budú Slováci pamätať ešte dlhé dlhé roky. A rovnako aj meno Juraj Slafkovský. Ako synov úspech prežíval jeho otec Slafkovský st.?

Otec Juraja Slafkovského je na syna veľmi hrdý. Zdroj: RTVS

,,Neopísateľné pocity, neskutočné… Sám som prekvapený, ale na druhej strane, sme s ním odmalička, vieme, čo v ňom je a myslím, že keď dostane príležitosť, tak sa vie ukázať,” povedal tesne po zápase pre RTVS Šport. Dokonca priznal, že v ňom určite lomcovala aj nejaká tá nervozita. ,,Myslím si, že nejakú nervozitu asi má, ale nedá to na sebe veľmi poznať. My sme ho s manželkou ani nijako extra nevyrušovali počas olympiády, aby sa koncentroval. Písali sme si, sem-tam zavolali, ale nechávali sme to na neho. Vie sa s tým vyrovnať, z čoho sa veľmi teším,” dodal Slafkovský st.

Juraj Slafkovský sa stal miláčikom národa. Zdroj: instagram IIHF

S Jurajom sa niekoľko hodín po tom, čo mu na krku svietila bronzová medaila, spojil aj Sajfa a pri ich videu tiekli ľuďom slzy od smiechu. Spíker Fun Rádia hneď na začiatku všetkých pobavil otázkou, či bol v Pekingu na nákupoch a v kufri si odnáša nejaké Gucci alebo Louis Vuitton úlovky. ,,Nič som si nekúpil, sme tu zavretí, ani do mesta nemôžeme ísť, takže je to také divné. Nemáme tu ani PlayStation, nemáme tu ani telky, lebo vieš, športovci nemôžu telky pozerať,” smial sa Juraj.

Juraj Slafkovský vo videu so Sajfom ukázal, ako by vyzeral, keby mu puk vrazil do strojčeka. Zdroj: Fun Rádio

Sajfu zaujímalo aj to, ako vníma v takom skorom veku taký nevídaný úspech. ,,Nebojíš sa trošku toho, že čo teraz? Čo keď také už nepríde?” Slafkovský však opäť predviedol skvelý zmysel pre humor: ,,Našťastie sme len bronzoví, čiže stále môžeme byť aj zlatí, teoreticky sa dá kam posunúť.” Slafkovský priznal aj to, že mu písali aj spoluhráči z Fínska. ,,Napísali mi, že sa tešia a nemám to prehnať s oslavami,” bavil sa Juraj.

Juraj Slafkovský s peroxidom na vlasoch. Zdroj: archív J.S.

Sajfovi však nedalo a so smiechom sa ho opýtal: ,,Ty si mal koľko rokov, keď bol rok 2002 a boli sme zlatí? A ja som bol na námestí?” ,,Ja som bol ešte len v pláne alebo ešte ani v pláne som nebol. Ja som narodený v roku 2004, čiže…” nesklamal v odpovedi náš talentovaný útočník, ktorý odpovedal aj na to, čo teraz mnohých najviac zaujíma. Očakáva, že dostane ponuku do NHL a bude draftovou jednotkou?

,,Tak určite, ale ja neviem, ohľadom toho draftu, tak to je asi vlastne aj jedno, že či to je jeden, dva, tri alebo desať, je to skôr o tej šanci, ktorú ponúkne daný tím, ktorý si ma vyberie. Ja len dúfam, že dostanem tú šancu, že ju využijem a určite na to myslím, ale teraz sú prednejšie veci ako ten NHL draft, a to je táto medaila,” priznal. Fanúšikovia sa však najviac zabavili pri otázke, dokedy bude nosiť strojček.,,Tak dúfam, že len do leta. Lebo keď budem mať 18 rokov, už by som ho nechcel nosiť, ale už iba zopár posudkov. Do leta by som to mal stihnúť. ,,Ďuri, ale je to úplne v pohode, pretože keď ťa trafí puk, tak v podstate ti ten strojček udrží zuby ,,No práveže tam je iný problém. Zubárka mi povedala, že keď mi strelí do zubov, tak ten strojček strhne všetky zuby von, čiže budem takto vyzerať,” znázornil ústa bez chrupu a spustil obrovský rehot. Sajfovi to však nedalo a položil mu poslednú otázku. ,,Máš frajerku?” Juraj sa z toho však nonšalantne vykrútil. ,,Neeee… Nechajme to v tajnosti a nechajme to len o hokeji.”

