Naši hokejisti sa po zisku bronzových medailí na ZOH v Pekingu 2022 navždy zapísali do dejín. Radosť na Slovensku bola obrovská a rovnaká eufória panovala aj v ich šatni. Po internete začalo dokonca kolovať vtipné video chlapcov, v ktorom sa práve mladý talent Juraj Slafkovský prekecol, že mu písala aj Zlatica Švajdová Puškárová (44). A my vieme čo!

Slováci si v sobotu od šťastia vykričali hrdlo a hokeju možno začnú fandiť aj takí, ktorí ho doteraz až tak nesledovali. Novými miláčikmi celého národa sú naši bronzoví chlapci, ktorí na olympiáde zdolali obrovských favoritov ako Amerika či Švédsko. Po zisku medailí s nimi plakalo celé Slovensko. V ich šatni následne začala obrovská oslava a krátko na to sa na internete objavilo vtipné video, v ktorom hokejisti odpovedali na to, aké sú ohlasy na Slovensku.

Juraj Slafkovský (vpravo) počas rozhovoru s redaktorkou RTVS. Keď sa ho opýtala, aké boli ohlasy zo Slovenska na ich bronz, spoluhráč zahlásil, že mu písala aj Zlatica Puškárová. Zdroj: TIK TOK

„Veľa ľudí nám písalo,“ reagoval so smiechom Juraj Slafkovský a v tom momente mu do toho skočil ďalší hokejista: „Zlatica Puškárová písala, povedz!“ kričal z diaľky jeho spoluhráč. „Fakt mi písala Zlatica Puškárová,“ prikývol Slafkovský a začal sa rehotať na plné ústa. Chalani totiž boli v dobrej nálade, keďže ich oslavy nemali konca kraja a väčšina z nich celú noc vôbec nespala. Nás teda zaujímalo, čo mu také markizácka moderátorka napísala.

„Áno, to video už mi naposielalo milión ľudí. Na Instagrame som mu poslala správu, že gratulujeme a tešíme sa. A bol zlatý, lebo som si myslela, že tá správa mu zapadne medzi mnohými inými, tak asi ho to potešilo, tak sa tešíme aj my,“ prezradila nám Puškárová, ktorej mladý talent aj odpísal. „Áno, odpísal mi, ale to nemusím konkretizovať. Nič také špeciálne, pekne sa mi poďakoval,“ pokračovala Zlatica. Najviac sa tomu však tešil jej starší syn Leo, ktorý hrá profesionálne hokej.

„Leo bol z toho úplne vo vytržení, keďže je hokejista. Tak sme Jurajovi a celému tímu chceli takto zagratulovať, lebo sme to veľmi intenzívne prežívali. Tak bolo milé, že to Slafkovského potešilo. Aj nás to potešilo. Bola som však veľmi prekvapená, že to spomenul v rozhovore. Začalo mi to veľa ľudí posielať, aj mi telefonovali a Leo bol z toho naozaj úplne hotový. Potešilo nás, že ich teší priazeň, ktorú tu majú, lebo si to zaslúžia. Je to historický úspech, čo iné nás môže potešiť, keď nie toto?” dodala.