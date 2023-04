Mario Cimarro už niekoľko týždňov trávi čas na Slovensku pre nablýskanú šou Let's Dance. V súťaži sa pretancoval už do 6. kola, ktoré ho čaká už najbližšiu nedeľu. Každý týždeň poctivo maká na novej choreografii a nám sa ho nedávno podarilo zastihnúť, ako si to mieri do tanečnej školy. V civile s kapucňou na hlave by ste ho asi iba sotva spoznali. Tanečné páry uplynulý týždeň dostali od produkcie úlohu, aby na mobily zdokumentovali, ako trénujú a ako vyzerajú ich dni od pondelka až do nedeľného priameho prenosu.

Mario Cimarro počas vystúpenia. Zdroj: TV Markíza

A v nich Mario ukázal, ako si žije v Bratislave. Nám sa podarilo zistiť, že atmosféru nášho hlavného mesta si užíva v luxusnom apartmáne, ktorý mu zabezpečila a, samozrejme, aj platí televízia Markíza. A budete prekvapení, kedy hviezda telenovely vstáva! „Môj harmonogram každé ráno je taký, že vstávam o 4.00 ráno, dám si veľkú šálku kávy. Nikto iný nepije toľko kávy ako ja (smiech)! Dve šálky a som pripravený začať svoj deň,” prezradil Mario vo videu, ktoré zverejnila Markíza. To ho zachytáva v štýlovej priestrannej kuchyni.

Herec má v apartmáne dokonca aj malé fitko. „Trochu si zacvičím – 30 až 40 minút. V jednej z izieb mám posilňovňu,” hovorí Cimarro. Z ďalších záberov, kde si dáva do tela, vidno, že spomínaný apartmán sa nachádza na najvyššom poschodí, odkiaľ má ukážkový výhľad na celú Bratislavu. Súčasťou je totiž aj obrovská terasa, kde sa nedávno prechádzala jeho láska Broňa aj s kočíkom.