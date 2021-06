Sotva produkcia oznámila meno moderátorky ČSMT ešte v apríli tohto roku, na internete sa rozprúdila poriadne divoká debata. Najmä českí diváci dali patrične najavo, že sú z toho, že šou bude moderovať Alagič, sklamaní. Tí ju totiž spoznali vďaka SuperStar, ktorú v roku 2018 moderovala. „To je 1. apríl? To, čo predviedla ako moderátorka SuperStar, stačilo. Bez Leoša nebola schopná dokončiť ani vetu. A vraj pohotová a vtipná. Totálna amatérka, môže moderovať len dedinskú zábavu,“ napísal český fanúšik. Negatívnych komentárov na jej adresu stále pribúdalo.

Prípravy televíznej šou Česko Slovensko má talent. Na snímke je moderátorka Jasmina Alagič. Zdroj: MATEJ KALINA

JOJ-ka už aktuálne začala nakrúcať a moderátori Jasmina Alagič Vrbovská a David Gránský sa spolu už premiérovo postavili na pódium. Ako im to spolu klape, keďže predtým sa osobne nepoznali?

„S Davidom sme si sadli, no ešte pred šou sme sa stretli a bolo to super. Padol mi vtedy kameň zo srdca. Je veľmi dôležité, akú máte pôdu tam, kde pracujete, lebo potom sa od toho odvíjajú výsledky. Sme kvázi akoby taký pár, ktorý musí ťahať za jeden povraz, je to skvelé,” prezradila nám Alagič po natáčacom dni. Ako však vníma negatívnu kritiku na svoju adresu?

„Ja som na tieto reakcie na seba zvyknutá. Pre niekoho to môže byť príliš, že prečo práve ona to dostala moderovať, prečo nie niekto iný. Stretla som sa napríklad s tým, že ja sa mám dobre, načo sú mi ďalšie peniaze? Možno aj preto je to milšie, že to naozaj nerobím pre peniaze. Robím to preto, lebo ma to baví a robím to s láskou a dúfam, že to bude cítiť,” hovorí otvorene Jasmina.

„Naozaj som zvyknutá na negatívne reakcie, lebo čo sa týka týchto senzácií, väčšinou to zlé je vždy hlučnejšie. Sústredím sa na pozitívnych ľudí, možno je to väčšia komunita, dovolím si tvrdiť, že aj na mojom Instagrame je všetko krásne, normálne, nikto tam nemá mindrák, každý tam dáva každému šancu a dopraje iným. Ja sa jednoducho fokusujem na týchto ľudí,” dodala Alagič. Na jej výkony sa diváci môžu tešiť na konci augusta na JOJ-ke.

