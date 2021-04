Keďže Lujza prešla do konkurenčnej Markízy, bolo jasné, že JOJ-ka za ňu v Talente bude musieť nájsť náhradu. K Davidovi Gránskemu tak vybrali Jasminu Alagič. A to sa českým fanúšikom tejto šou vôbec nepáči. ,,To je 1. apríl? To, čo predviedla ako moderátorka SuperStar, stačilo. Bez Leoša nebola schopná dokončiť ani vetu. A že pohotová a vtipná moderátorka. Totálna amatérka, môže moderovať iba dedinskú zábavu,“ napísal divák. ,,Všetci, ktorí bohužiaľ radosť s nami nezdieľate, ja vám sľubujem, že sa budem snažiť byť pre vás čo najmenej iritujúca (v rámci svojich možností),” reagovala pre český Blesk Jasmina.

David Gránský. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prečítajte si tiež: