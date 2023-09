S Petrom Zvolenským si povedali áno v roku 2015, teda v čase, keď bol ich syn Peťko už na svete. Sľub večnej lásky im, bohužiaľ, nevydržal a dvojica išla od seba. Dôvodom krachu ich vzťahu malo byť to, že Peter sa zahľadel do inej, 22 -ročnej Kláry. Obaja začali zverejňovať fotky, na základe ktorých nebolo pochýb, že tieto fámy sa zakladajú na pravde. Kým Peter bol skúpy na slovo, Dominika vtedy prehovorila: „Jediné, čo vám môžem povedať, je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť.”

Jej najväčšou oporou je práve synček Peťko. Zdroj: Instagram/dominikamirgovaofficial

Najnovšie prezradila, kto je jej najväčšou oporou. „Rozhodne je to môj syn! Peťko je veľmi šťastné dieťa a je jediným z rodiny, ktorý sa to snaží selektovať. Tým, že mu nedávame dôvod na to, aby bol nešťastný, je všetko tak, ako bolo. Stále fungujeme normálne. S Peťom sme v kontakte, denne sa stretávame. U nás sa v podstate nezmenilo toho tak veľa, len tým, že sme išli každý svojou cestou. Venujem sa najmä sebe, chcem sa vyliečiť a dať dokopy,” priznala pre jojkársky Top Star.