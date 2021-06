Slovenské národné divadlo, čo sa týka financií, to nikdy nemalo ideálne. Obrovská inštitúcia zamestnáva veľké množstvo ľudí a preto potrebuje výraznú pomoc od štátu, aby vôbec dokázali fungovať. S príchodom pandémie sa však všetko ešte viac skomplikovalo. Divadlo zatvorilo svoje brány a ľudia ostali doma bez práce.

Diana Mórová otvorene o finančných problémoch v SND. Zdroj: ta 3

Síce sa teraz všetko pomaly dostáva do zaužívaných koľají, no ideálne to vôbec nie je. SND na čele s novým generálnym riaditeľom Matejom Drličkom má problémy s financiami. „Naše zistenia spresnili, že sa nielen e nedožijeme konca roka, ale nebudeme mať na mzdy v júni, poťažmo v júli. Teraz začíname smerovať do bankrotu, v apríli sme upozornili ministerstvo kultúry na túto situáciu. Teraz riešime rozpočtové opatrenia, aby divadlo vôbec mohlo fungovať do konca sezóny," prezradil Drlička ešte v máji v rozhovore pre denník SME. Jeho alarmujúce vyjadrenia okamžite spustili medzi zamestnancami veľkú vlnu otázok a nejasností. Aj herečku Dianu Mórovú situácia znepokojuje.

Diana Mórová a Tomáš Maštalír Zdroj: SND, Archív

„Pred dvomi týždňami som zareagovala dosť nahnevane, keď som sa dozvedela, že nebudeme mať na platy, a veľmi emotívne. Uvedomila som si, že všetci ľudia tam pracujú od rána do večera. Ľudia chcú chodiť do divadla, tešia sa, máme do konca júna vypredané predstavenia. Mňa to pobúrilo v tom, že som členkou SND, ktoré spadá pod ministerstvo kultúry, je to štátna inštitúcia, ktorá je dotovaná štátom. Pýtam sa, na základe čoho ja nedostanem plat, ktorý je symbolický a driem tu. Preto som vybuchla, lebo sa mi to zdá v tejto situácii nemožné,” rozčúlila sa pred pár dňami v TA3 Mórová. „Stále prízvukujem, pracujem v štátnom sektore, ktorý je dotovaný štátom. Chcela som vedieť, prečo to tak je? A keď bola na našom predstavení nedávno pani ministerka kultúry s naším novým generálnym riaditeľom pánom Drličkom, tak boli takí usmievaví, pretože sa tvárili, že už sa k niečomu hýbeme, k tým financiám. Ono niekedy po prestavení nie je vhodné hneď rozprávať a atakovať ľudí a pani ministerku, tak čo tie peniaze? Ja som sa jej to snažila vysvetliť iba jednou vetou: Slovenské národné divadlo. Nič viac. To je naša vizitka. Baleťáci, operní speváci a činohra majú svoje výsledky aj v zahraničí, a to treba chrániť a podporovať. Vidím, že ľudia chcú chodiť do divadla a vidím aj ohlasy, a to je dôležité,” pokračovala s tým, že to musí odklepnúť aj minister financií. Herečka tak svoje vystúpenie okamžite využila. „Takže ja ho týmto vyzývam. Bola by som veľmi rada, je to proste vaša vizitka, aby SND ďalej fungovalo, pretože ľudia chcú ísť do divadla kultúrne sa vyžiť a nejako začať spoločenský život,” odkázala Matovičovi Mórová.