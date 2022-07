Kto všetko medzi nimi je? Vdova Ivana Gottová (46), jej maloleté dcéry Charlotte (16) a Nelly (14), ďalej spevákova staršia dcéra Lucia (35) a potom ešte piata osoba, ktorej meno zatiaľ nie je známe. Majstrova najstaršia a problémová dcéra Dominika (49) však v dedičstve zahrnutá nie je. Otec sa s ňou finančne vyrovnal ešte pred smrťou. To isté urobil aj v prípade Lucie, v konaní o pozostalosti sa však napriek tomu objavila.

Spevák Karel Gott. Zdroj: Archív NMH

Šušká sa, že piatym dedičom by mohol byť Gottov dlho utajovaný malý syn. Informáciu o jeho existencii prvýkrát prezradila Dominika Gottová v decembri 2020. „Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,“ reagovala vtedy Dominika pre topky.sk ktorá hovorila o Alici Kovácsovej. Či je posledným dedičom naozaj on, sa verejnosť určite časom dozvie.

