FOTO Buffonova EX Alena Šeredová sa VYDALA: Svadba ako módna prehliadka! Pozrite na jej šaty

Svadba sa začala už piatkovou párty pri bazéne, kde sa Alena objavila v ležérnom kvetinovom županiku, pod ktorým mala biele tielko a kraťasy. Všetci však boli plní očakávania, aké svadobné šaty nevesta zvolí. A nebol to rozhodne jediný outfit, ktorý si Alena počas svojho veľkého dňa obliekla.

Alena Šeredová s dcérkou. Zdroj: Instagram Alena Šeredová

To prítomní hostia videli v sobotu popoludní. Civilný obrad prebehol na radnici v sicílskom mestečku Noto a oddával ich priamo starosta. Ženích mal oblek námorníckej modrej farby a nevesta čipkované šaty s odvážnym výstrihom odhalujúcim jej plné poprsie. Na chrbte mala rafinované šnurovanie a nechýbal rozparok, ktorý odhalil Šeredovej stále dokonalé nohy. Tie ešte opticky predĺžila lodičkami na vysokom opätku.

Alena Šeredová s manželom a ich dcérkou. Zdroj: Instagram Alena Šeredová

Na príchod na párty vo svetle zapadajúceho slnka Alena zvolila dlhú romantickú kvetinovú róbu so spadnutými rukávmi a odhalenými ramenami. Nevesta zmenila dokonca aj účes. Kým na obrade mala drdol, na párty už voľne rozpustené vlasy, ktoré mala vzadu zopnuté s bielymi kvetinkami. To nebolo všetko! Na krájanie torty zvolila Alena ďalšie šaty - bielostriebornú róbu s výstrihom. Novomanžel Alessandro mohol na svojej láske oči nechať. Svadobčania sa bavili do neskorých nočných hodín.