To, že manželia Adela a Viktor Vinczeovci si osvojili dieťatko, už rozhodne nie je žiadne tajomstvo. Pred pár dňami nám dokonca priznali aj to, že doma majú chlapčeka. Aké kritériá pre výber dieťaťa si však pred samotným procesom adopcie dali?

To, že manželia Vinczeovci sú doma už traja, sa nám podarilo odhaliť začiatkom januára 2023. Takmer po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, mali konečne doma dieťa v tzv. dočasnej starostlivosti. Verejnosť však stále nevedela, či majú Vinczeovci doma dievčatko alebo chlapčeka, keďže to manželia museli tajiť. Až doteraz! Adoptované dieťatko rozhodne neskrývajú, chodia s ním dokonca na detské plávanie či do reštaurácií.

Adela Vinczeová v podcaste Snami. Zdroj: YouToube

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila nám Adela. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ netají. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala moderátorka. Manželia sa so svojím chlapčekom teraz chystajú aj do tábora Babylon. „Máme za sebou rodinnú mini dovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a aktuálne sa v trojici chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,“ povedal Viktor pre markiza.sk.

Adela a Viktor majú doma chlapčeka. Zdroj: Instagram

O ich adopcii sa teda doteraz už napísalo skutočne veľa. Aké boli však ich prvotné kritériá pre výber dieťatka? ,,Keď sme si ho zobrali domov, malo pár mesiacov, čiže pár mesačné bábo, ale nebola to tá ,,úvodná zeleninka", že ani obraz ani zvuk, ale už tam bola nejaká humanoidná komunikácia. A áno, pred adopciou si môžeš stanoviť nejaké kritériá. Je to tak, že si môžeš určiť, či chceš dievča, chlapca, niekto si určí, že nechce napríklad rómske dieťa, a to ti veľmi zmení poradovník. My sme si však neurčili žiadne kritérium, iba nejaký vek sme si dali, že do dvoch rokov, už si presne nepamätám," priznala najnovšie Adela v podcaste s názvom Snami.

Manželia Vinczeovci Zdroj: MARTIN DOMOK

,,My sme si teda neurčili okrem toho nič, ani rasu. Niektorí ľudia totiž chcú, aby sa to dieťa na nich čo najviac podobalo, ako keby nechcú, aby bolo jednoznačne vidieť, že je adoptované. S týmto sme ale my nemali žiadny problém a tým pádom ťa to v tom poradovníku môže niekde prehodiť. Čiže keď ty si zrazu určíš, že chceš len modrooké dievčatko, no tak možno budeš v Bratislave čakať 12 rokov," pokračovala Adela. ,,My sme sa pre adopciu rozhodli preto, lebo však Viktor riešil tú tému spermií už dávnejšie. Možno keby som bola ja mladšia, tak to možno aj zafunguje. Čiže kombinácia môj vek a tá jeho kondícia... Tak to úplne nešlo a zhodli sme sa, že to umelé oplodnenie tak úplne necítime...," dodala.