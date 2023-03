Hneď v úvode 2. kola prišiel šok. Mária Čírová nevystúpi pre vážne zranenie, ktoré sa jej stalo cez týždeň na tréningu. S tanečným partnerom Jorisom Yacoubom mali v tento večer tancovať jive na skladbu od skupiny Wham: Wake Me Up Before You Go. Žiaľ, nestalo sa tak. Speváčka sa doma zotavuje zo zranenia chrbtice!

1. kolo Let’s Dance Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

"Priatelia, pozdravujem vás všetkých! Stalo sa mi to, čo by som ani nepredpokladala, máme za sebou 6 tréningov a neverila som, že k takémuto niečomu môže prísť. Na tréningu pri jednej zdvíhačke mi vzadu na chrbtici pod rebrom niečo puklo, ako keď si pukáte prsty, taká bolesť. Tak strašne to vystreľovalo, že som si musela okamžite ľahnúť. Som bojovník a keď budete na mňa myslieť a posielať mi dobrú energiu, tak verím, že sa z toho čím skôr dostanem. Všetkých vás pozdravujem a dávajte si pozor na seba na tréningoch, buďte zdraví a nepreháňajte to," odkázala Čírová vo videu.

Ako prvá v nedeľu večer vystúpila Helena Krajčírová a Fabio Bellucci, ktorí zatancovali jive. "Všetko bolo výborné, akurát vám na konci odchádzali sily. A trošku treba zlepšiť rytmiku, ale napriek tomu veľmi dobrý výkon," zhodnotila ich výkon Tatiana Drexler. Od poroty si vyslúžili dokopy 26 bodov. Po Helene nasledovala Ivana a Marián Gáborík s ich rumbou. "Toto je chyba v systéme! Ty máš byť drevák a nie si! Toto ma štve! Ty si dokonca tak dobre tancoval, akoby si to netancoval s vlastnou ženou. A úplne si ma šokol, myslel som si, že budeš strašne slizký, ale ty si mal strašne dobrý výraz," zhodnotil kat Ďurovčík.

Herečka Gabika Marcinková totálne prekvapila porotu svojím úžasným výkonom, za ktorý si vyslúžila prvú desiatku tohto ročníka šou - a to konkrétne od porotkyne Adely Vinczeovej.