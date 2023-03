Medzi súťažiacimi tohtoročnej série je aj obľúbený moderátor Milan Junior Zimnýkoval. A hoci by ste to možno na neho nepovedali, v minulosti sa dlhé roky venoval ľudovému tancu. Preto napríklad ani Jána Koleníka, ktorý teraz sedí v porote vôbec neprekvapila, že na parkete podal famózny výkon.

Junior podal famózny výkon. Zdroj: TV Markíza

Po jeho vystúpení ho všetci vychválili, no keď prišiel rad na hodnotenie Jána Ďurovčíka, mnohí diváci ostali úplne znechutení. ,,Ja to kľudne uvediem na správnu mieru, pretože to je to isté, ako pred rokom s Janom. Teraz ste všetci nadšení, ale toto je bývalý člen súboru Zemplín, to je nejaká kategória. A toto tu... Tlstý si! Ručičky máš také...!" vyhrkol na neho Ďurovíčk. ,,Nemôže byť každý krásny," ozvala sa Tatiana Drexler.

Ján Ďurovčík Juniorovi šplechol do tváre, že je tlstý. Zdroj: TV Markíza

,,V priamom prenose, ktorý sleduje nemalé množstvo slovenských domácností, pred divákmi, rodinou... človekovi, ktorý na sebe niekoľko týždňov poctivo maká, podá obdivuhodný výkon, aby niekto povedal, že je tlstý… tak to je naozaj nemiestne… vrchol…," napísala diváčka Mária.

,,Janko je súborista ako ja. Presne viem, ako to myslel. Takže som s tým úúplne spoko," reagoval Junior. ,,Jasné, to je fajn, ale vo mne ako v divákovi to nezanechalo peknú emóciu, respektíve - sledovala som obrazovku s nadšením, úsmevom a radosťou, ktorú vo mne váš tanec zanechal, a toto mi ten moment čiastočne pokazilo," odpovedala mu Mária. ,,Šikovný a pán Ďurovčík nech váži slová, lebo to prehnal," pridala sa diváčka Eva. ,,Ďurovčík má v prvom rade hodnotiť tanec a nie to, či je niekto tlstý. Junior podal dokonalý výkon, skvelé pohyby, vidieť, že makal a nie ho hneď v prvom kole takto znemožniť," kopili sa komentáre.