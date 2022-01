Dominika Cibulková síce svoju tenisovú kariéru zavesila na klinec, no o jej osobu je stále veľký záujem. Len s tým rozdielom, že ľudia už neriešia jej víťazstvá na kurte, ale to, čo má oblečené alebo na akej luxusnej dovolenke je. V poslednej dobe je však terčom aj pre svoje kyprejšie tvary, ktoré však ona vôbec nerieši a zakaždým, keď sa niekde objaví, siahne po extravagantných odhalených outfitoch, aby kritikom dokázala, že im má na háku. Všetky modely jej vyberá jej dvorný stylista Andrej Kusalík, ktorému je verná už roky a dokonca ju sprevádza na každom kroku.

Teraz, keď prijala ponuku tancovať v Let´s Dance, sa bude sa musieť na parkete predviesť aj v sexi mini kostýmoch. Šou je známa tým, že súťažiaci majú na sebe často flitrované farebné outfity a ženy sa navyše vrtia do rytmu v kratučkých šatičkách, ktoré viac odhalia ako zakryjú. Všetci účastníci pôjdu už čoskoro na prvé kostýmové skúšky, aby im tanečné outfity perfektne sedeli. No a tu si Dominika vydupala špeciálne podmienky.

Dominika Cibulková mieri do Let´s dance. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CP-5o1KHjqB/

Hneď ako sa v médiách objavila informácia, že ide do šou, ľudia ju zaplavili množstvom zvedavých otázok. Fanúšikov zaujíma nielen to, s kým bude tancovať, ale aj to, či bude môcť hovoriť do výberu kostýmov. “Osobne do toho budem ja aj môj stylista “zasahovať” a už sa na to veľmi teším,” priznala Dominika. Je teda jasné, že takéto podmienky si “vydupala” jedine ona, pretože nikto z ostatných súťažiacich osobného stylistu rozhodne nemá.

