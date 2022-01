Fanúšikovia Let´s Dance sa dočkali. Na obrazovky už čoskoro mieri v poradí 7. séria. Od minulého týždňa je známe, že na parkete sa predstaví bývalá tenistka Dominika Cibulková a postupne sa na internete objavujú aj ďalšie mená, ktoré predvedú svoje tanečné schopnosti.

Dominika Cibulková mieri do Let´s dance. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYRQg38MNcQ/

Podľa viacerých informácií bude v šou tancovať aj Zuzana Kubovčíková Šebová, herec Ján Koleník, ktorý teraz exceluje v novinke Druhá šanca, a objaviť by sa v šou mala aj Aicha - Viktoria Niang. Exotickú krásku poznajú najmä diváci reality šou Love Island. Portál mediaboom však polemizuje aj s inými menami. Ako napríklad Adam Pavlovčin, víťaz poslednej série SuperStar, a taktiež spomínajú mená ako Martin Klinčúch, Matúš Kolárovský či Krištof Králik, ktorí by mohli sprevádzať zákulisím, ako to pred rokmi robil Matúš Krnčok. Aké však budú nakoniec finálové mená a kto bude moderátorom, prezradí Markíza už čoskoro.

