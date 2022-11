Andrejovi BIčanovi definitívne zazvonil umieračik. To, že jeho relácia je na odstrel, sme písali ešte na začiatku augusta, keď na post šéfa nastúpil nový riaditeľ. Formát 5 proti 5 je na obrazovke už 15 rokov, on už má svoj limit. Cítiť to. Plní svoju úlohu, ale bol by som rád, keby tam od budúceho roka naozaj prišlo k náhrade. Bude to postupne,“ povedal nám vtedy Ľuboš Machaj. „Každý riaditeľ, ktorý prichádza, má nejakú koncepciu. V televízii sa veci nerušia. V televízii sa prinášajú nové programy, vždy nové a nové, a sekundárne sa hovorí o rušení. My sme sa už snažili nájsť program, ktorý by alternoval program 5 proti 5 v tom vysielacom čase. Už tu bolo viacero pokusov ho nahradiť,“ reagoval nám v auguste na to Bičan.

Na snímke Ľuboš Machaj. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V tom čase sme sa dokonca dozvedeli aj to, že za jeho koncom môžu byť vzájomné nesympatie. „S pánom Machajom som sa ešte osobne nestretol. Raz som ho videl na večierku. Vzájomné nesympatie nemôžu teda existovať, lebo mne je pán Machaj sympatický. Ešte to môže byť asympatia jednostranná, určite nie vzájomná, zistím, keď sa s ním stretnem (smiech). V televízii však idú emócie bokom. Na základe emócií sa tam ľudia nevyhadzujú ani neprijímajú. Keby to bolo tak, bolo by to veľmi kontraproduktívne,“ priznal moderátor, ktorý sa svoj ortieľ dozvedel pred pár dňami. V RTVS tak definitívne dostal stopku.

"Áno, naposledy sme nakrúcali nové diely v máji tohto roka. Aktuálne sa vysielajú reprízy. Nové časti nenakrúcame. Od budúceho roka sa teda nové diely 5 proti 5 na obrazovke neobjavia," potvrdil týždenníku Šarm Andrej Bičan s tým, že v Mlynskej doline nateraz definitívne skončil. Ako píše ďalej spomínaný týždenník, za Bičana majú už vo verejnoprávnej náhradu! Je ním herec a moderátor Juraj Šoko Tabaček, ktorý bude moderovať nový formát s názvomTraf to!.

„Andrej Bičan bol dušou a ťahúňom relácie 5 proti 5. Za 15 rokov vysielania programu dokázal pravidelne pritiahnuť k obrazovkám obrovské množstvo divákov. Ďakujeme mu za jeho výnimočné nasadenie a skvelú prácu a veríme, že sa nám podarí pokračovať v spolupráci pri niektorom z ďalších chystaných projektov RTVS,“ uviedol riaditeľ sekcie programových služieb STV Vincent Štofaník.

Šoko sa na obrazovkách RTVS začne pravidelne objavovať od 9. januára 2023 a to každý pracovný deň od 18.20 h. Od nového roka tak teda vo vysielaní RTVS nahradí formát 5 proti 5. V novej šou budú proti sebe súťažiť dva trojčlenné tímy, ktorých úlohou bude zábavnou formou odhaliť správnu odpoveď na súťažnú otázku. Divákov RTVS čaká v novej šou veľa zábavy a zaujímavých informácií.