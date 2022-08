Ľuboš Machaj bude RTVS viesť najbližších päť rokov. Keď však nahlas povedal, že medzi jeho zmenami bude aj obmedzenie zábavných programov, viacerí sa začali obávať konca Milujem Slovensko. Zmráka sa však nad celkom inou šou. „O zrušení Milujem Slovensko a iných formátov som určite nehovoril. Formát 5 proti 5 je na obrazovke už 15 rokov, on už má svoj limit. Cítiť to. Plní svoju úlohu, ale bol by som rád, keby tam od budúceho roka naozaj prišlo k náhrade. Bude to postupne,“ povedal nám v utorok Machaj. Moderátorom relácie je Andrej Bičan, ktorý je v RTVS už dlhé roky. Čo na to hovorí on?



„Každý riaditeľ, ktorý prichádza, má nejakú koncepciu. V televízii sa veci nerušia. V televízii sa prinášajú nové programy, vždy nové a nové, a sekundárne sa hovorí o rušení. My sme sa už snažili nájsť program, ktorý by alternoval program 5 proti 5 v tom vysielacom čase. Už tu bolo viacero pokusov ho nahradiť,“ prezradil nám Bičan a pokračoval.



Nový riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Zdroj: Ľubomír Pidaný/RTVS

„Natočil som viacero pilotov, ktoré by mali nahradiť 5 proti 5 a vyrobiť alternatívu toho programu, avšak nenašla sa adekvátna náhrada. Všetko je to pomer cena/výkon. Niekde stoja programy nejaké peniaze a niekde robia výtlak sledovanosti. A na to, aby v slote pred Správami bol program, ktorý by bol schopný konkurovať konkurencii, musí ten slot priniesť aj ‚konkurenčné‘ peniaze. Pán riaditeľ má absolútne právo narábať s programovou štruktúrou, tak ako mu bola zverená do rúk správa celej televízie. Myslím si, že to, čo sa očakáva, je priniesť celkovo nový program – a to je veľmi ťažké. Čiže ja to vnímam tak, že 5 proti 5 má svoj 14-ročný dobre zabehnutý cyklus, ten program je niekde na vrchole a má sa s ním správne narábať. Nemyslím si, že nahradiť ho by bolo správne. Stačilo by ho ‚refrešnúť‘ alebo pretransformovať napr. do primetimeovej verzie,“ povedal.



„Ten program má zvučku spred 8 rokov, nikto doň neinvestoval počas toho obdobia. V súčasnosti musí televízia ‚marketovať‘ svoje programy. Veľmi rýchlo sa potom príde na to, že keď sa marketing nerobí, ani program nefunguje tak, ako by mal. Napríklad sme nemali žiadnu upútavku za posledných X rokov a o mimotelevíznej podpore ani nehovorím. Ak má prísť niečo nové, musí prísť niečo, čo urobí 200 častí v roku a bude to mať sledovanosť,“ pokračoval s tým, že s Machajom ešte nesedel.



„Nič som ešte nepočul o tom, že relácia sa ide zrušiť. V auguste máme výrobné termíny. Máme veľkú novinku, a to, že k nám môžu chodiť aj tímy, nielen rodiny. Keď pán Machaj hovorí, že program plní svoju úlohu, bude ťažké nájsť zaň náhradu. Ak by sa program aj nahrádzal, to, či sa so mnou počíta alebo nie, neviem. V RTVS mám svoju pozíciu roky, budeme hľadať cestu.“

Dozvedeli sme sa dokonca aj informácie, že za koncom môžu byť vzájomné nesympatie. „S pánom Machajom som sa ešte osobne nestretol. Raz som ho videl na večierku. Vzájomné nesympatie nemôžu teda existovať, lebo mne je pán Machaj sympatický. Ešte to môže byť asympatia jednostranná, určite nie vzájomná, zistím, keď sa s ním stretnem (smiech). V televízii však idú emócie bokom. Na základe emócií sa tam ľudia nevyhadzujú ani neprijímajú. Keby to bolo tak, bolo by to veľmi kontraproduktívne,“ dodal.



Prečítajte si tiež: