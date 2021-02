O výrube stromov na bratislavskej Drotárskej ulici sa už niekoľko dní vášnivo diskutuje. Najnovšie sa do veci vložil aj primátor Matúš Vallo, ktorého to tiež naštvalo a navrhuje zmeniť zákon tak, aby mali magistrát a mestské časti v takýchto prípadoch možnosť zasiahnuť.

„Výrub stromov na Drotárskej ulici je nesmierne smutná udalosť, ktorá musela naštvať úplne každého,“ píše primátor na sociálnej sieti.

„Viac než na osobné zlyhanie však poukazuje na systematický problém nastavenia kompetencií v meste a tiež na spôsoby niektorých developerov alebo vlastníkov pozemkov, ktorí absolútne necitlivo narábajú so svojím majetkom. Poukazuje aj na pretrvávajúce bremená z dávnejšej minulosti, kedy dopady rozhodnutí naplno pociťujú obyvatelia Bratislavy až dnes,“ vysvetľuje Vallo.

Mesto sadí, developer rúbe

Strata týchto stromov je o to frustrujúcejšia, že prichádza v čase, keď aj vďaka podpore obyvateľov mesta magistrát úspešne rozbehol rozsiahlu výsadbu stromov a zelene v rámci projektu 10 000 stromov.

„Na jednej strane sadíme všade tam, kde nám v tom inžinierske siete nebránia, na druhej strane nám v dôsledku bremien z minulosti a necitlivého prístupu niektorých developerov stromy miznú,“ spravodlivo sa rozčúlil Matúš Vallo . Podrobne tiež vysvetlil, čo sa vlastne na Drotárskej stalo a ako by sa podľa neho zmenou zákona takýmto situáciám dalo v budúcnosti zabrániť.

Ťapákovú zaujíma Mičurin

Pod statusom Matúša Valla sa objavilo množstvo súhlasných komentárov. Jeden však bol iný. Bývalá šéfka televízie Markíza Zuzana Ťapáková síce ocenila Vallovu iniciatívu na Drotárskej, ale zároveň vytiahla iný problém: „A čo urobíme s krásnym parkom a pamiatkou v rámci areálu “Mičurin”, ktorý sme vraj ako mesto prehrali v konkurze?? A to nebolo za bývaleho primátora,“ pustila sa Ťapáková do Valla bez okolkov.

Vallo jej odpovedal tiež bez okolkov. Jasne a vecne: „My sme to neprehrali v konkurze, mesto tie pozemky nevlastnilo. Zúčastnili sme sa dražby, kde sa predávali, lebo sme chceli tie pozemky získať pod kontrolu ale cena, ktorú ponúkol za ne developer bola príliš vysoká na to, aby sme ju mohli prevýšiť,“ uviedol primátor.

Na to sa rozprúdila búrlivá diskusia. „Vy si to pani zlatá predstavujete ako Hurvínek válku,“ napísal Ťapákovej Vladimír. Ďalší ju posielali do knižnice študovaťv zákon či do komunálnej politiky, aby vedela, aká je realita a čo možné je a čo nie.

Vallo: Nemohli sme konkurovať

Opäť to však veľmi vecne uzavrel sám primátor: „Sme akční a máme radi Bratislavu, ale nie sme hlúpi. Ten pozemok sa predal za výrazne vyššiu hodnotu oproti tej reálnej a mesto urobilo maximum v danom období.“

Potom už aj Ťaláková zareagovala zmierlivo: „V mnohom Vám fandiím a veľa vecí sa pohlo v našom meste, teší ma to. Ale miznú posledné kúsky zelene a miesta prijemneho oddychu. V lete to tam bolo plné mamičiek s kočíkmi, detí i starších ľudí..... Myslím len, že bolo treba viac zabojovať a iste aj zaplatiť. Nádherné miesto s výhľadom na hlavné mesto. Ostáva len dúfať, že mesto môze mať nejaký vplyv na to, čo sa tam vybuduje a že to nebudú len garáže a offices. Ale v tom som skôr skeptik. Dá sa aj spolupracovať s múdrymi developermi...“

Ak vás zaujíma ako to vlastne bolo s Drotárskou cestou, čítajte ďalšiu stranu.