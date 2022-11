Páááni, tí by stáli za hriech! Policajné cvičenie Nitranov odkrylo ich talent aj pre niečo iné ×

Pozorovať príslušníkov poriadkovej polície PZ pri výkone ich služby je celkom zaujímavé. Samozrejme, len pre tých, ktorí sa nedostali do potýčky so zákonom alebo nemajú niečo za lubom. Aby zvládali svoje úlohy tak, ako sa to od nich vyžaduje a očakáva, musia na sebe makať. Len posilňovňa však nestačí, preto absolvujú aj pravidelné cvičenia. A práve pri nich, fotodokumentarista možno nechtiac, odhalí aj niečo výnimočné...