Týka sa to najmä vrcholových športovcov, ale aj ľudí s veľkou fyzickou záťažou.

Dôraz na prevenciu

Podľa vedenia ústavu podnetom boli prípady náhlych zastavení srdca a úmrtí u mladých športovcov, za ktorými bola najčastejšie neodhalená alebo neskoro diagnostikovaná srdcová patológia. "Najlepší spôsob, ako tomu predchádzať, je prevencia. Vyšetreniami dokážeme odhaliť 99 až 100 percent skrytých srdcových chýb, ktoré bývajú príčinou náhleho úmrtia športovca," uviedol generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín.

Bežné prehliadky nestačia

Centrum pri vyšetrení využíva najmodernejšiu techniku a analýzu krvných testov s pomocou záťažových testov, ale aj umelej inteligencie. Medicínsky riaditeľ pre nechirurgické odbory VÚSCH Martin Studenčan poukázal na to, že bežné telovýchovné prehliadky športovcov nie sú v tomto prípade dostatočné. "Obyčajné EKG môže byť úplne normálne a pritom človek je ťažko chorý na srdce. Takže testy, ktorá sa robia v našom ústave sú také, ktoré odhalia tieto príčiny, máme na to erudovaných lekárov, ktorí to analyzujú a vyhodnocujú," povedal.

Zdravotná poisťovňa neprispieva

Studenčan podal, že tieto preventívne vyšetrenia môže využívať aj verejnosť. Zdravotná poisťovňa ich však neprepláca a ich cena je v prípade dvojdňových vyšetrení 450 eur a v prípade ďalších špeciálnych testov 650 eur. Vznik centra privítal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý ho označil za špičkové európske pracovisko. "SOŠV bude určite robiť maximum, aby sme čo najviac mladých športovcov vedeli práve cez takéto pracoviská diagnostikovať. Aby sme buď potvrdili, že ich zdravotný stav spĺňa po športovej stránke všetky náročné parametre, alebo im prípadne mohli pomôcť nastaviť tréningový režim tak, aby mohli ďalej športovať alebo v krajnom prípade sa zariadili tak, aby sme predišli možným tragickým situáciám," skonštatoval.

Brankár i hokejisti



Počas testovacej prevádzky centra absolvovali kontrolu zdravia futbalový brankár anglického Fulhamu Marek Rodák či 25 hokejistov košického univerzitného hokejového tímu University Spartacus, ktorý vedie bývalý hráč NHL Ladislav Nagy. "U dvoch hráčov sme našli nejaký problém, jeden má arytmiu a keby sme to nezistili, tak by mohol skolabovať na ľade a mohlo by sa niečo vážne stať, takže sme radi, že sa to zistilo," uviedol Nagy. Projekt VÚSCH je aktuálne zameraný hlavne na prevenciu u športovcov a zdravých jedincov. Po rozšírení priestorov v novej budove ústavu je v pláne rozšírenie aj o pacientov s dokázanou srdcovou patológiou, tzv. sekundárnu prevenciu.

Prečítajte si tiež: