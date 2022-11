Informácie tesne po tragédii hovorili, že dievča sa obesilo v byte, v ktorom bývalo s manželom, hercom Robom Rothom. Ten v čase, keď jeho žena prežívala možno najťažšie chvíle svojho života, spal v ich spoločnej spálni. Keď ju našiel, síce zavolal pomoc, ale už bolo príliš neskoro na jej záchranu.

Rodina ostáva neoblomná

Najbližší príbuzní po desivej udalosti akoby zatrpkli a odvtedy verejne nekomunikujú. Odmietli ponuku vedenia SND zorganizovať poslednú rozlúčku, dokonca urobili všetko preto, aby nikto cudzí neprišiel ani na pohreb Moniky. Ten sa uskutočnil 4. decembra 2019 na Verejnom cintoríne v Košiciach za účasti zhruba desať osôb v neobvyklom čase - pred šiestou hodinou ráno, mimo otváracích hodín. Ani najstarší zamestnanci správcovskej spoločnosti si na nič podobné nepamätajú. Bolo čudné, že Moniku, hoci si sama siahla na život, pochovával kňaz - vysokopostavený rehoľník. Rodina tiež vydala zákaz pracovníkom cintorína informovať o tom, kde je hrob ich dcéry.

Kvety i horiace kahance

V piatok stav hrobu svedčil o tom, že ho niekto navštívil. Je predpoklad, že to boli rodičia a brat s manželkou. Či cestoval na východ aj vdovec, sa nám nepodarilo zistiť.

Hrob a okolie boli čisté, umyté. Doska bola vyzdobená rezanými i črepníkovými kvetmi najmä chryzantémami. Na čele hrobu pribudli drobné figúrky anjelov a srdiečka z drahých kameňov. Pribudli luxusné kahance, ktoré všetky horeli, akoby len pred chvíľkou odtiaľ niekto odišiel. Na žiadnej z kytíc, ani na venčekoch nebol odkaz či vyznanie herečke. Výnimkou bola dekorácia ešte z Dušičiek s nápisom "Spomíname".

Priveľa otázok a nejasností

Pri druhom smutnom výročí priatelia a bývalí spolužiaci Potokárovej Plus JEDEN DEŇ povedali, že sa nedokážu vyrovnať s jej dobrovoľným odchodom a radi by poznali pravdu o jej dramatickej smrti. "Informácie, ktoré máme, nám pripadajú veľmi nejasné a zahalené rúškom tajomstva. Krátko pred smrťou sme sa stretli s Monikou, bola síce veselá, zábavná, ale v očiach sa jej zračil smútok. Pýtali sme sa, či je všetko v poriadku. Tvrdila, že sa nič nedeje! Ako vidíme, nebola to pravda. Kto však mohol tušiť, že sa jej hlavou preháňa niečo také desivé?" smútili vtedy kamaráti dievčaťa Pavol a Katarína. Kontaktovali sme ich aj po roku. "Nič sa nezmenilo. Stále nevieme podrobnosti o jej strašnom rozhodnutí a čo mu predchádzalo," povedala Katka.

