Väčšina Košičanov pozná budovu, ktorá už má svoje najlepšie roky dávno za sebou skôr pod názvom II. pavilón. Zbúrať ju však nemožno, keďže ide o pamiatkovo chránený objekt.

Návšteva adrenalistov

A práve na ten sa zamerali mladí milovníci Urbexu. Pod video, ktoré zachytáva nie príliš lichotivý stav opustených ambulancií, vyšetrovní, operačných sál, laboratórií a ďalších priestorov, sa podpísalo Studio ALTAIRVEGA v minulosti DYG MORE: "Všetko funguje !!! Nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach, ktorá je už dlhé roky opustená, no stále tam všetko funguje: elektrina, voda, plyny (kyslík, CO2, propán...). Okrem toho sme tam našli prístroj CT (magnetická rezonancia, asi.., starodávny televízor, funkčný historický počítač a kopec iného," napísali autori.

Dievča, ktoré bez problémov ukazuje svoju tvár verejnosti, vojde do budovy cez vchodové dvere. Ide však o zinscenovaný príchod, v závere to autori prezradia).

Bez povšimnutia

Video s dramatickým, miestami až hororovým hudobným podmazom začína v pacientskej izbe, pokračuje cez rádiologické oddelenie, kde si deva prezerá röntgenové snímky. Votrelci nemajú problém stáť pri rozobratom CT prístroji. Prípadne žiarenie ich netrápi. Neskôr sa k slečne pridá "pán doktor" (tituluje ho tak kameraman). Ten sa vo videu objaví v zdravotníckom "mundúre" s rúškom na tvári. Vchádza do operačnej sály. Dievča sa tam začne prehrabávať v množstve chirurgických nástrojov.

Pokojný prechod...

Partia priebežne skúša, či v jednotlivých miestnostiach tečie voda, funguje výťah a svieti svetlo, ale odskúšajú si aj polohovateľnú posteľ a použijú toaletu. Pochvaľujú si, že v nej nechýba mydlo ani toaletný papier. Po preskumaní troch poschodí zájdu ešte do suterénu, cez ktorý sa bez akýchkoľvek problémov dostanú do ďalšej časti budovy, kde pulzuje riadny nemocničný život. Nikým nerušení sa vrátia späť, aby prebádali ešte podkrovie.

Snímky z operácií!

V priestoroch, kde sú steny obložené drevom, ladí dievča starý prenosný televízor a mladík sa pokúša naštartovať prastarý počítač. Hovorí, že možno tu naplánuje prespávačku pre záujemcov. V jednej z miestnosti slečna nájde krabičky plné diapozitívov, vytvorených zrejme ako fotodokumentácia z riadnej operácie. Potom prejde do knižnice, kde si prezerá knihu o ľudských embryách. Video končí odkazom, že yuotuberi pri vstupe nemuseli prekonať žiadne zabezpečenie, nič tam nepoškodili, ani si odtiaľ neodniesli. "Boli sme tam len kvôli zážitku,"zdôraznia na záver.

Zbytočné kamery

Podľa deja a priebehu videa, štvorica musela stráviť v budove dosť času na to, aby si niekto všimol buď pohyb osôb alebo to, že sa v opustenom objekte zažína niekto svetlá. Zarážajúce je to najmä preto, že youtuberi v jednej sekvencii upozorňujú na kamery, ktoré sú tam inštalované. O tom, že "výlet" prebehol hladko, svedčí pokojný odchod dievčaťa nočným areálom nemocnice.